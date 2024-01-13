Тосты на Старый Новый год: как красиво поздравить гостей

Украинцы заранее готовятся к празднованию Старого Нового года в ночь с 13 на 14 января. Хозяйки накрывают щедрый стол и собираются с семьей, чтобы в уютной атмосфере провести праздник.

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OBOZ.UA нашел лучшие тосты в стихах и прозе, которые порадуют родных и друзей. Выбирайте креативное поздравление из списка ниже.

Тосты в стихах

Хай Старий Новий рік подарує

Величезних радощів без рахунку,

Від усіх проблем легко позбавить,

І в майбутнє надасть подарунки.

Хай злетить увесь настрій,

В душі живуть любов і щастя,

І всі здійсняться прагнення,

І в житті лише успіхом наповнення!

***

Ти загадуй бажання,

У Старий Новий рік,

Щоб завмерло дихання,

І розкрився небозвід.

На краще прагни завжди,

Посміхайся всім перешкодам,

Нехай удача з неба впаде,

Зимовим, яскравим снігопадом!

***

В цей Старий Новий рік

Щастя в житті побажаю,

Добрих справ, простих клопотів —

Від душі я вітаю.

Хай удача не кидає,

Сонце світить цілий рік.

І любов не покидає

В цей Старий Новий рік.

***

Зі святом! Надії, віри!

Миру, тільки добрих справ.

Грошей в міру, будинок, кар’єру….

На удачу свій приціл став.

Хай сьогодні, в це свято

Буде багато сміху, танців,

Всі здійсняться бажання,

Всі відзначаться старання!

***

Подарує Старий Новий Рік

Хай багато вражень яскравих,

Веселощі, щастя принесе

І подарунків лише бажаних!

Бажаю частіше посміхатися,

В достатку, мирі жити завжди,

І цілей в житті домагатися

Легко, без всякої напруги!

Тосты в прозе

Я радий, що наша сім’я зібралася разом за прекрасним столом у цей святковий, тихий вечір напередодні Старого Нового року. Це свято радості та надії, тому бажаю всім, миру, світла та добра!

***

Як хороший спортсмен не йде на рекорд без тренування, так і справжнє свято не приходить відразу. Першого січня ми тренувалися, а сьогодні вже вийшли на фінішну пряму святкування нового року. Вип’ємо ж за Старий новий рік і йдемо на новий рекорд!

***

Пропоную випити за бій курантів, за можливість переглянути свої бажання. Зі Старим Новим роком, щоб щастя та мир супроводжували нас!

***

Привітайте один одного зі Старим Новим роком і налийте по повній. Це дивовижне свято, завжди веселе і хмільне. Бажаю всім щастя, миру та добробуту!

***

Нехай Старий Новий рік буде веселим і казковим, і нехай всі старі проблеми і негаразди він забере з собою, а нам подарує нові можливості та успіхи.

***

Вип’ємо за Старий Новий рік по повній. Щастя всім в це свято, нових подій і старих цін.

***

Хочу запропонувати тост за Старий Новий рік, за те, що дає нам привід не розслаблятися, а наливати, і наливати по повній. Вітаю усіх зі святом!

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