Тосты на Старый Новый год: как красиво поздравить гостей
Украинцы заранее готовятся к празднованию Старого Нового года в ночь с 13 на 14 января. Хозяйки накрывают щедрый стол и собираются с семьей, чтобы в уютной атмосфере провести праздник.
OBOZ.UA нашел лучшие тосты в стихах и прозе, которые порадуют родных и друзей. Выбирайте креативное поздравление из списка ниже.
Тосты в стихах
Хай Старий Новий рік подарує
Величезних радощів без рахунку,
Від усіх проблем легко позбавить,
І в майбутнє надасть подарунки.
Хай злетить увесь настрій,
В душі живуть любов і щастя,
І всі здійсняться прагнення,
І в житті лише успіхом наповнення!
***
Ти загадуй бажання,
У Старий Новий рік,
Щоб завмерло дихання,
І розкрився небозвід.
На краще прагни завжди,
Посміхайся всім перешкодам,
Нехай удача з неба впаде,
Зимовим, яскравим снігопадом!
***
В цей Старий Новий рік
Щастя в житті побажаю,
Добрих справ, простих клопотів —
Від душі я вітаю.
Хай удача не кидає,
Сонце світить цілий рік.
І любов не покидає
В цей Старий Новий рік.
***
Зі святом! Надії, віри!
Миру, тільки добрих справ.
Грошей в міру, будинок, кар’єру….
На удачу свій приціл став.
Хай сьогодні, в це свято
Буде багато сміху, танців,
Всі здійсняться бажання,
Всі відзначаться старання!
***
Подарує Старий Новий Рік
Хай багато вражень яскравих,
Веселощі, щастя принесе
І подарунків лише бажаних!
Бажаю частіше посміхатися,
В достатку, мирі жити завжди,
І цілей в житті домагатися
Легко, без всякої напруги!
Тосты в прозе
Я радий, що наша сім’я зібралася разом за прекрасним столом у цей святковий, тихий вечір напередодні Старого Нового року. Це свято радості та надії, тому бажаю всім, миру, світла та добра!
***
Як хороший спортсмен не йде на рекорд без тренування, так і справжнє свято не приходить відразу. Першого січня ми тренувалися, а сьогодні вже вийшли на фінішну пряму святкування нового року. Вип’ємо ж за Старий новий рік і йдемо на новий рекорд!
***
Пропоную випити за бій курантів, за можливість переглянути свої бажання. Зі Старим Новим роком, щоб щастя та мир супроводжували нас!
***
Привітайте один одного зі Старим Новим роком і налийте по повній. Це дивовижне свято, завжди веселе і хмільне. Бажаю всім щастя, миру та добробуту!
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Нехай Старий Новий рік буде веселим і казковим, і нехай всі старі проблеми і негаразди він забере з собою, а нам подарує нові можливості та успіхи.
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Вип’ємо за Старий Новий рік по повній. Щастя всім в це свято, нових подій і старих цін.
***
Хочу запропонувати тост за Старий Новий рік, за те, що дає нам привід не розслаблятися, а наливати, і наливати по повній. Вітаю усіх зі святом!
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