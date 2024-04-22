С Песахом: как правильно поздравлять с еврейским праздником. Картинки и смс
Песах – главный весенний праздник у иудеев, посвященный выходу евреев из Египта. Начинается он на 14 день месяца нисан и длится в течение недели. В 2024 году Песах начался 22 апреля и завершится 30 апреля.
Песах – особый праздник, символизирующий освобождение. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с праздником.
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Счастливого праздника Песах! Пусть весенний свет принесет с собой радость и обновление. Пусть каждый день будет наполнен благодарностью, верой, искренними улыбками и счастьем. Берегите себя и живите в любви! От всего сердца желаю всегда иметь возможность встречать добрых гостей богатым столом, жить полноценной жизнью и наполнять ее добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и отличным отдыхом.
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У світлий Песах я вклоняюсь вам щиро,
Бажаю вам щастя, бажаю вам миру!
Хай сонечко в небі завжди вам сіяє,
У доброму ділі хай Бог помагає!
Достатку бажаю, міцного здоров’я,
З повагою люди до вас щоб, з любов’ю,
Усе, що задумали ви, щоб збулося,
Щоб радісно вам на землі цій жилося!
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Дому желаю мира, душе – всех благ и покоя, чтобы стены непонимания и проблем никогда не попадались на твоем пути. Пусть солнце всегда светит в окно, даря семье тепло и наделяя здоровьем.
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З Песахом вітаю Вас,
Нехай у цей чудовий час
Лунають дзвони в чистім небі
Та чується пташиний щебет.
Оселю хай наповнить світло,
Душа від доброти розквітне,
Нехай кругом любов панує,
І кожен кожного шанує.
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З Песахом вас вітаємо,
Хай щастить у справах усіх.
Хай Господь благословляє,
В радість буде білий світ!
Усіх благ, здоров’я, миру,
Злагоди у всій родині.
Посмішок та усіх здійснень,
Хай щастить вам кожен день!
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Пусть Песах принесет вам новые воспоминания и укрепит ваши связи с родными и друзьями! Желаю радости, света и добра в это особое время. Пусть ваши сердца будут исполнены счастливых моментов и благословений!
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С праздником весны, с праздником свободы! Желаю покоя и глубокой веры в праздничные дни. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, света, любви и тепла. Желаю больше теплых событий в жизни, улыбок и искренности.
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Свято Песах завітало,
Всю родину воно зібрало.
Хай її Господь зміцнить,
Ощасливить, збагатить.
Щоб вечеря гарно вдалась,
Біда з вами не траплялась.
Достатку, тепла й доброти,
У серці – вічної весни.
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Поздравляю с Песахом и искренне желаю мирного неба, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит тебе безграничную радость, домашний уют и благополучие в семье.
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Побажати хочу в свято,
Щоб жили завжди багато,
Вірили щоб в чудеса,
Хай поможуть небеса.
В день Песаху цей прекрасний
Хай добро розквітне рясно.
Душу хай любов зігріє,
Хай надія в серці тліє.
Миру вам і розуміння,
Злагоди, тепла, терпіння.
Світлих посмішок і віри,
Сил, кохання і довіри.
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Поздравляю с Песахом. Пусть в дверь постучат удача, а в сердце – любовь, пусть великая радость этого праздника наполнит твою жизнь искренними надеждами и чувствами. Желаю голубого неба и мира, здоровья всей семьи и благополучия.
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Поздравляю с праздником! Желаю счастья и здоровья, мира и любви, радости и светлой надежды, веры и вдохновения, гармонии и доброты. Пусть Господь укрывает от нищеты, пусть твое сердце дарит заботу и искреннее милосердие окружающим.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и истории этого праздника.
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