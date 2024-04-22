С Песахом: как правильно поздравлять с еврейским праздником. Картинки и смс

Песах – главный весенний праздник у иудеев, посвященный выходу евреев из Египта. Начинается он на 14 день месяца нисан и длится в течение недели. В 2024 году Песах начался 22 апреля и завершится 30 апреля.

Песах – особый праздник, символизирующий освобождение. OBOZ.UA собрал лучшие поздравления с праздником.

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Счастливого праздника Песах! Пусть весенний свет принесет с собой радость и обновление. Пусть каждый день будет наполнен благодарностью, верой, искренними улыбками и счастьем. Берегите себя и живите в любви! От всего сердца желаю всегда иметь возможность встречать добрых гостей богатым столом, жить полноценной жизнью и наполнять ее добрыми делами, яркими идеями, плодотворным трудом и отличным отдыхом.

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У світлий Песах я вклоняюсь вам щиро,

Бажаю вам щастя, бажаю вам миру!

Хай сонечко в небі завжди вам сіяє,

У доброму ділі хай Бог помагає!

Достатку бажаю, міцного здоров’я,

З повагою люди до вас щоб, з любов’ю,

Усе, що задумали ви, щоб збулося,

Щоб радісно вам на землі цій жилося!

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Дому желаю мира, душе – всех благ и покоя, чтобы стены непонимания и проблем никогда не попадались на твоем пути. Пусть солнце всегда светит в окно, даря семье тепло и наделяя здоровьем.

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З Песахом вітаю Вас,

Нехай у цей чудовий час

Лунають дзвони в чистім небі

Та чується пташиний щебет.

Оселю хай наповнить світло,

Душа від доброти розквітне,

Нехай кругом любов панує,

І кожен кожного шанує.

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З Песахом вас вітаємо,

Хай щастить у справах усіх.

Хай Господь благословляє,

В радість буде білий світ!

Усіх благ, здоров’я, миру,

Злагоди у всій родині.

Посмішок та усіх здійснень,

Хай щастить вам кожен день!

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Пусть Песах принесет вам новые воспоминания и укрепит ваши связи с родными и друзьями! Желаю радости, света и добра в это особое время. Пусть ваши сердца будут исполнены счастливых моментов и благословений!

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С праздником весны, с праздником свободы! Желаю покоя и глубокой веры в праздничные дни. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, света, любви и тепла. Желаю больше теплых событий в жизни, улыбок и искренности.

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Свято Песах завітало,

Всю родину воно зібрало.

Хай її Господь зміцнить,

Ощасливить, збагатить.

Щоб вечеря гарно вдалась,

Біда з вами не траплялась.

Достатку, тепла й доброти,

У серці – вічної весни.

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Поздравляю с Песахом и искренне желаю мирного неба, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит тебе безграничную радость, домашний уют и благополучие в семье.

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Побажати хочу в свято,

Щоб жили завжди багато,

Вірили щоб в чудеса,

Хай поможуть небеса.

В день Песаху цей прекрасний

Хай добро розквітне рясно.

Душу хай любов зігріє,

Хай надія в серці тліє.

Миру вам і розуміння,

Злагоди, тепла, терпіння.

Світлих посмішок і віри,

Сил, кохання і довіри.

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Поздравляю с Песахом. Пусть в дверь постучат удача, а в сердце – любовь, пусть великая радость этого праздника наполнит твою жизнь искренними надеждами и чувствами. Желаю голубого неба и мира, здоровья всей семьи и благополучия.

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Поздравляю с праздником! Желаю счастья и здоровья, мира и любви, радости и светлой надежды, веры и вдохновения, гармонии и доброты. Пусть Господь укрывает от нищеты, пусть твое сердце дарит заботу и искреннее милосердие окружающим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и истории этого праздника.

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