С Пасхой! Лучшие поздравления в стихах и прозе к католическому празднику
Пасха – один из величайших христианских праздников, символизирующий надежду на спасение и веру в вечную жизнь. В этом году католики будут праздновать Пасху 31 марта, а у православных верующих праздник будет поздним – 5 мая. Несмотря на переход на новоюлианский календарь и совместное празднование Рождества 25 декабря, даты Пасхи не обрели общего знаменателя.
Переход на новый календарь состоялся с сохранением действующей Пасхалии, а Пасха привязана к весеннему равноденствию и первому весеннему полнолунию. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления к католическому празднику.
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Великоднє сонце грає,
Я зі святом вас вітаю!
Настрій буде хай чудовий,
Рідні всі – завжди здорові.
Щастя, радості, достатку
Буде в домі хай багато,
Сміх завжди у нім лунає.
Хай вас Бог благословляє!
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От всей души поздравляю с католической Пасхой! Желаю всех благ: мирного неба, крепкого здоровья, уюта и гармонии дома, искренней любви и финансового благополучия. Пусть Бог всегда будет в сердце твоем и во всем будет поддержкой и опорой.
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Світле свято Великодня
По землі уже ступає,
То Христос, дитя Господнє
В сяйві неба Воскресає.
Хай дарує Він вам долю,
Без турбот і без жалю.
Про тепло Його любові,
Я для вас завжди молю!
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С Пасхой! Пусть праздник начнется тихой молитвой и благодарностью Богу за столь величественный день. Пусть ежесекундно сердце наполняется радостью! Пусть и в храме Божием, и в уютном доме не прерывается ваш разговор с Творцом! С праздником!
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Нехай католицький Великдень
Прийде з добром у твій світлий дім,
Нехай Бог розфарбує барвами
Все те, що бачиш ти у нім!
Здоров'я, радості й щастя багато
Бажаю у свято це чисте!
Нехай твій шлях і твою дорогу
Висвітлює світло променисте!
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Поздравляю с Пасхой и искренне желаю мирного неба, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.
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Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю все плохое оставить в прошлом и с новыми надеждами, с доброй совестью, с чистыми помыслами, с искренними улыбками открыть новую страницу в своей жизни. И пусть на этой странице царит счастье, любовь и вера. Будьте здоровы и живите в мире.
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З Великоднем вітаю Вас,
Нехай у цей чудовий час
Лунають дзвони в чистім небі
Та чується пташиний щебет.
Оселю хай наповнить світло,
Душа від доброти розквітне,
Нехай кругом любов панує,
І кожен кожного шанує.
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Поздравляю с Пасхой. Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для настоящих чудес. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.
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Желаю светлой радости, сильной веры, оптимизма и вдохновения. Пусть Пасха подарит новые ощущения, возможности и встречи!
***
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Хай свято в кожну хату завітає.
Воно як світле чудо із чудес,
Що кожен християнин так чекає!
Хай береже тебе Господь завжди,
Хай Ангел твій тебе охороняє
Від всіх земних печалей, від біди,
А сонце щастя хай у долі сяє!
***
Великодень за вікном!
Хай наповниться добром
Й радістю твоя душа.
Миру, світла і тепла!
Хай здоров’я і любов
Не лишають твій покров.
Щастя, злагоди тобі,
Радості усій землі
І душевного спокою.
Хай Господь буде з тобою.
Благодаті із небес,
Бо Ісус Христос воскрес!
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