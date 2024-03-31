С Пасхой! Лучшие поздравления в стихах и прозе к католическому празднику

Пасха – один из величайших христианских праздников, символизирующий надежду на спасение и веру в вечную жизнь. В этом году католики будут праздновать Пасху 31 марта, а у православных верующих праздник будет поздним – 5 мая. Несмотря на переход на новоюлианский календарь и совместное празднование Рождества 25 декабря, даты Пасхи не обрели общего знаменателя.

Переход на новый календарь состоялся с сохранением действующей Пасхалии, а Пасха привязана к весеннему равноденствию и первому весеннему полнолунию. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления к католическому празднику.

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Великоднє сонце грає,

Я зі святом вас вітаю!

Настрій буде хай чудовий,

Рідні всі – завжди здорові.

Щастя, радості, достатку

Буде в домі хай багато,

Сміх завжди у нім лунає.

Хай вас Бог благословляє!

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От всей души поздравляю с католической Пасхой! Желаю всех благ: мирного неба, крепкого здоровья, уюта и гармонии дома, искренней любви и финансового благополучия. Пусть Бог всегда будет в сердце твоем и во всем будет поддержкой и опорой.

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Світле свято Великодня

По землі уже ступає,

То Христос, дитя Господнє

В сяйві неба Воскресає.

Хай дарує Він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло Його любові,

Я для вас завжди молю!

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С Пасхой! Пусть праздник начнется тихой молитвой и благодарностью Богу за столь величественный день. Пусть ежесекундно сердце наполняется радостью! Пусть и в храме Божием, и в уютном доме не прерывается ваш разговор с Творцом! С праздником!

***

Нехай католицький Великдень

Прийде з добром у твій світлий дім,

Нехай Бог розфарбує барвами

Все те, що бачиш ти у нім!

Здоров'я, радості й щастя багато

Бажаю у свято це чисте!

Нехай твій шлях і твою дорогу

Висвітлює світло променисте!

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Поздравляю с Пасхой и искренне желаю мирного неба, надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарит мир и благодать, пусть с этим праздником весна подарит безграничную радость, домашний уют и благополучие семьи.

***

Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю все плохое оставить в прошлом и с новыми надеждами, с доброй совестью, с чистыми помыслами, с искренними улыбками открыть новую страницу в своей жизни. И пусть на этой странице царит счастье, любовь и вера. Будьте здоровы и живите в мире.

***

З Великоднем вітаю Вас,

Нехай у цей чудовий час

Лунають дзвони в чистім небі

Та чується пташиний щебет.

Оселю хай наповнить світло,

Душа від доброти розквітне,

Нехай кругом любов панує,

І кожен кожного шанує.

***

Поздравляю с Пасхой. Желаю веры и надежды, благополучия и любви, искренности и радости. Пусть сегодня твое сердце откроется для настоящих чудес. Дай Бог тебе и твоим близким здоровья и доброго мира.

***

Желаю светлой радости, сильной веры, оптимизма и вдохновения. Пусть Пасха подарит новые ощущения, возможности и встречи!

***

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

***

Великодень за вікном!

Хай наповниться добром

Й радістю твоя душа.

Миру, світла і тепла!

Хай здоров’я і любов

Не лишають твій покров.

Щастя, злагоди тобі,

Радості усій землі

І душевного спокою.

Хай Господь буде з тобою.

Благодаті із небес,

Бо Ісус Христос воскрес!

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