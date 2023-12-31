Поздравления с Новым годом-2024: картинки, открытки, смс для родителей и близких
Прошло еще двенадцать месяцев и мы оказались на пороге 2024 года. Эту ночь мы стремимся провести с самыми близкими людьми. К примеру, с родителями. Но получится так отпраздновать не у всех.
Именно поэтому OBOZ.UA собрал теплые поздравления для самых родных. Даже если вы далеко, отправьте родителям пожелания к Новому году – они точно будут очень тронуты вашим вниманием.
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Новорічні привітання
Адресую я батькам —
Любі мої, тато й мамо,
Зичу я сердечно вам:
Щоб життя було спокійним,
Не було у вас хвороб,
Щоб ви жили мирно, гідно,
Без всіляких там тривог!
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Хороших і веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
І успіхів на кожнім кроці —
Бажаю Вам в Новому році!
Із Новим роком, тату й мамо!
Я сподіваюсь, буде з Вами
Смачна і запашна хлібина,
І щастям сповнена година.
Та й сіль жадана на столі,
І лад, і спокій на землі!
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З Новим роком, мамо й тато!
Я бажаю вам добра,
Хай в житті буде багато
Задоволення, тепла!
Щоби ви були здорові,
А болячки хай усі
Оминають якнайдалі,
Щастя вам, мої батьки!
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Новий рік — це завжди надії,
Що здійсняться бажання, мрії.
Мої рідні, від серця бажаю
На онуків слухняних врожаю,
Щоб здоров’я було через край,
Щоб емоції як водограй.
Посміхайтеся, мамо і тато,
Світлих днів вам багато-багато!
***
Мої рідні, тато й мамо,
Я вітаю щиро вас!
Новий рік нехай приносить
Щастя й радість повсякчас!
Я бажаю вам любові,
Дружньо щоби ви жили,
І щоб всі ваші турботи
У минулому були!
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Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!
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С Новым годом поздравляю вас мои любимые и лучшие родители! Желаю вам мои дорогие, чтобы новый год, пришедший подарил вам крепкое здоровье, бесконечно искреннюю любовь, приятные встречи, волнующие воспоминания и самые счастливые дни!
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Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите на полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.
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Поздравляю родителей с Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее. Будьте всегда здоровы и знайте, что я вас очень люблю и ценю. Я желаю, чтобы этот год запомнился вам приятными событиями, о которых вы всегда мечтали. Чтобы вы всегда были полны сил и новых планов. Чтобы именно в этом году тепло семьи и поддержка друг друга давали нам силы двигаться дальше. С праздником!
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Мои родные, мои дорогие, поздравляю вас с Новым годом. Желаю удивительного праздника, исполнения мечтаний. Желаю счастливого года, ярких улыбок и добрых надежд. Желаю мира, любви и благополучия. Желаю радостных событий, крепких объятий и хорошего настроения в новом году.
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Поздравляю вас с Новым годом, дорогие родители. Горжусь, что вы у меня такие замечательные. Пусть этот праздник будет для вас по настоящему сказочным. Пусть исполнятся все ваши мечты и претворятся в жизнь все планы. Крепко обнимаю вас.
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С новым 2024 годом! Пусть в вашем доме круглогодично будет уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных дней. Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов.
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Мои самые прекрасные люди – дорогие родители, поздравляю вас со сказочным праздником Новым годом. Не забудьте загадать в полночь свои самые сокровенные желания и тогда они обязательно сбудутся. Желаю вам ощутить настоящую сказку праздника, быть счастливыми и всегда любить друг друга.
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