Поздравления с Новым годом-2024: картинки, открытки, смс для родителей и близких

Прошло еще двенадцать месяцев и мы оказались на пороге 2024 года. Эту ночь мы стремимся провести с самыми близкими людьми. К примеру, с родителями. Но получится так отпраздновать не у всех.

Видео дня

Именно поэтому OBOZ.UA собрал теплые поздравления для самых родных. Даже если вы далеко, отправьте родителям пожелания к Новому году – они точно будут очень тронуты вашим вниманием.

***

Новорічні привітання

Адресую я батькам —

Любі мої, тато й мамо,

Зичу я сердечно вам:

Щоб життя було спокійним,

Не було у вас хвороб,

Щоб ви жили мирно, гідно,

Без всіляких там тривог!

***

Хороших і веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

І успіхів на кожнім кроці —

Бажаю Вам в Новому році!

Із Новим роком, тату й мамо!

Я сподіваюсь, буде з Вами

Смачна і запашна хлібина,

І щастям сповнена година.

Та й сіль жадана на столі,

І лад, і спокій на землі!

***

З Новим роком, мамо й тато!

Я бажаю вам добра,

Хай в житті буде багато

Задоволення, тепла!

Щоби ви були здорові,

А болячки хай усі

Оминають якнайдалі,

Щастя вам, мої батьки!

***

Новий рік — це завжди надії,

Що здійсняться бажання, мрії.

Мої рідні, від серця бажаю

На онуків слухняних врожаю,

Щоб здоров’я було через край,

Щоб емоції як водограй.

Посміхайтеся, мамо і тато,

Світлих днів вам багато-багато!

***

Мої рідні, тато й мамо,

Я вітаю щиро вас!

Новий рік нехай приносить

Щастя й радість повсякчас!

Я бажаю вам любові,

Дружньо щоби ви жили,

І щоб всі ваші турботи

У минулому були!

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

***

С Новым годом поздравляю вас мои любимые и лучшие родители! Желаю вам мои дорогие, чтобы новый год, пришедший подарил вам крепкое здоровье, бесконечно искреннюю любовь, приятные встречи, волнующие воспоминания и самые счастливые дни!

***

Мои самые ценные и любимые, с Новым годом! Вы мои самые дорогие и незаменимые, поэтому берегите себя, не огорчайтесь по пустякам. Весь следующий год живите на полную катушку, а я сделаю все, чтобы наполнить вашу жизнь спокойствием и обеспечить вас надежной поддержкой.

***

Поздравляю родителей с Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее. Будьте всегда здоровы и знайте, что я вас очень люблю и ценю. Я желаю, чтобы этот год запомнился вам приятными событиями, о которых вы всегда мечтали. Чтобы вы всегда были полны сил и новых планов. Чтобы именно в этом году тепло семьи и поддержка друг друга давали нам силы двигаться дальше. С праздником!

***

Мои родные, мои дорогие, поздравляю вас с Новым годом. Желаю удивительного праздника, исполнения мечтаний. Желаю счастливого года, ярких улыбок и добрых надежд. Желаю мира, любви и благополучия. Желаю радостных событий, крепких объятий и хорошего настроения в новом году.

***

Поздравляю вас с Новым годом, дорогие родители. Горжусь, что вы у меня такие замечательные. Пусть этот праздник будет для вас по настоящему сказочным. Пусть исполнятся все ваши мечты и претворятся в жизнь все планы. Крепко обнимаю вас.

***

С новым 2024 годом! Пусть в вашем доме круглогодично будет уют, любовь и счастье. Пусть новый год принесет много радостных дней. Пусть он будет годом исполнения желаний и претворения в жизнь всех планов.

***

Мои самые прекрасные люди – дорогие родители, поздравляю вас со сказочным праздником Новым годом. Не забудьте загадать в полночь свои самые сокровенные желания и тогда они обязательно сбудутся. Желаю вам ощутить настоящую сказку праздника, быть счастливыми и всегда любить друг друга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие церковные праздники теперь отмечают украинцы 31 декабря и 1 января.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.