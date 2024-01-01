С Новым годом и Рождеством: какими были праздничные украинские открытки 100 и 50 лет назад. Фото

С помощью ретроспективного анализа рождественских открыток можно проследить традиции разных эпох. К примеру, в середине прошлого века было принято присылать подписанные вручную открытки всем друзьям и родственникам, но исторически традиция рождественских почтовых поздравлений сформировалась в XIX веке.

Видео дня

Издание The Ukrainians вместе с Projector Institute и дизайнером, преподавательницей Александрой Корчевской-Цехош опубликовали материал о том, какими были рождественские открытки в Украине в разные исторические периоды. Некоторые из них поражают яркостью художественного замысла.

Международное утверждение карточка для корреспонденции получила в 1874 году, но известно, что праздничные открытки существовали, например, в Австро-Венгерской империи еще раньше.

Считается, что первую украинскую открытку напечатал Степан Кульженко с помощью новейшей цветной литографии. Случилось это в 1896 году. На открытке были изображены киевские пейзажи. Сын Кульженко, Георгий Нарбут, позже печатал первые банкноты УНР, но именно. открытки популярный проект стали одной из причин успеваемости типографии.

В начале ХХ ст. традиционные открытки были в виде фотографий с приветственным текстом или элементами, а на оборотной стороне были свободные поля для надписей.

Ранний украинский модерн в открытках представляли Ярослав Пстрак, Елена Кульчицкая, Осип Курилас, Теодор Гриневич и Юлиан Крайковский.

Впоследствии технологии печати начали дополняться и совершенствоваться, а украинские открытки печатали на заказ в Кракове, Праге или Мюнхене.

После 1918 года религиозные мотивы и поздравительные рождественские открытки прекратили массово выпускать. Новогодние открытки военного времени были ярко агитационными. Именно военный период "породил" деда мороза и снегурочки, как неизменный атрибут открыток.

Исторически же украинцы использовали для открыток самые разные сюжеты: рождественские символы, колядников, ангелочков, библейские сцены, образ Святого Николая с подарками, национальные орнаменты.

Интересно, что крупнейшим центром издания открыток в начале ХХ века стала Коломыя – там действовало 32 издательства.

Ранее OBOZ.UA публиковал сильнейшие кадры из Украины, всколыхнувшие весь мир в 2023 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.