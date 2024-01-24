С Днем Оксаны: теплые поздравления именинницам

По новому стилю празднования День Оксаны с 2024 года будут отмечать 24 января. Этот день посвящен памяти преподобной Ксении Римской.

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OBOZ.UA собрал лучшие и искренние поздравления для именинниц. Порадуйте семью и близких теплыми пожеланиями.

Поздравление в стихах

З днем ангела Оксанко, вітаємо,

Здоров’я міцного бажаємо,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі у ночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Оксана вітає!

***

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, Оксано, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-скрекотушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

Поздравление в прозе

Оксано, вітаю з Днем ангела. Бажаю здоров’я, удачі, терпіння і добробуту. Щоб завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

***

Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане обминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

***

Ксюша, вітаю! Нехай Твій чудовий настрій ніколи тебе не покидає! Нехай не вичерпується запас енергії та оптимізму! Любові тобі взаємної, здоров'я квітучого, тепла, затишку і душевного світла! З іменинами!

***

Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже від усіх негараздів.

***

Оксано, в День твого Ангела хочеться побажати, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты празднования именин в феврале 2024 года.

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