С Днем Оксаны: теплые поздравления именинницам
По новому стилю празднования День Оксаны с 2024 года будут отмечать 24 января. Этот день посвящен памяти преподобной Ксении Римской.
OBOZ.UA собрал лучшие и искренние поздравления для именинниц. Порадуйте семью и близких теплыми пожеланиями.
Поздравление в стихах
З днем ангела Оксанко, вітаємо,
Здоров’я міцного бажаємо,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі у ночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Оксана вітає!
***
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сьогодні, Оксано, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-скрекотушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
Поздравление в прозе
Оксано, вітаю з Днем ангела. Бажаю здоров’я, удачі, терпіння і добробуту. Щоб завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.
***
Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане обминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.
***
Ксюша, вітаю! Нехай Твій чудовий настрій ніколи тебе не покидає! Нехай не вичерпується запас енергії та оптимізму! Любові тобі взаємної, здоров'я квітучого, тепла, затишку і душевного світла! З іменинами!
***
Оксано, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже від усіх негараздів.
***
Оксано, в День твого Ангела хочеться побажати, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты празднования именин в феврале 2024 года.
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