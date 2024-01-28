По какому календарю украинцы праздновали Рождество, Щедрый вечер и Крещение: аналитика запросов Google

Как известно, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла (а если точнее – вернулась) на новоюлианский календарь, который сместил празднование всех церковных праздников на 13 дней. В сети, конечно же, разгорелись жаркие дискуссии и многие говорили, что, мол, их предки праздновали именно по предыдущим датам, а потому отказываться от них грех и прочее. Но факты вещь упрямая и "чистая математика" поисковика Google показала, по какому календарю украинцы желают отмечать церковные праздники.

Видео дня

OBOZ.UA проанализировал, как происходил рост поисковых запросов по четырем популярным околоновогодним праздникам, который может свидетельствовать о том, когда именно украинцы отмечали их. Анализ также показал, так ли все скандально, как может казаться, если почитать комментарии в сети.

Запросы проверялись как на украинском, так и на русском языках, поскольку, как бы это ни было прискорбно, но определенная часть украинцев, даже если перешли в быту на украинский язык, в интернете продолжают гуглить на русском.

Иногда свинью также подсовывает и интеллектуальная система Google, которая выдает подсказки, когда пользователь только набирает свой поисковый запрос. Дело в том, что даже тогда, когда в настройках вашей операционной системы и браузера указан как приоритетный именно украинский язык, а также при условии, что у вас включена геолокация, указывающая на пребывание в Украине, часть подсказок от Google все равно выдается на русском языке. Поэтому невнимательный пользователь, даже желая сделать запрос на украинском, ошибочно делает его на русском.

Еще один нюанс, который может несколько искажать общую картину – скорее всего, у Google есть проблемы с идентификацией и распределением трафика из Украины и России. Об этом свидетельствует появление как среди украинских, так и среди российских трендов новостей очень локального уровня, которые вряд ли будут интересны рядовому читателю другой страны. Вероятно, причина в том, что временно оккупированные украинские территории Google считает украинскими, но трафик с них воспринимает как часть условного рунета. Может ли это как-то повлиять на уровень поисковых запросов внутри Украины – вопрос сложный, но это исключать нельзя.

И все же перейдем к аналитическим данным. Запросы свидетельствуют, что как украино-, так и русскоязычные украинцы вполне спокойно перешли на новый календарь и отпраздновали праздники в новые даты. Правда, не обошлось без нюансов.

Поскольку Google не публикует абсолютных цифр, указывая пиковое значение, как число 100, несмотря на то, что рост поискового запроса может составлять и несколько тысяч процентов, в статье все унифицировано в условные процентные значения.

Святвечер

Первый из важных религиозных праздников – Святой вечер (вечер накануне Рождества) украинцы отмечали 24 декабря. Анализ (с 22 декабря по 20 января) свидетельствует, что именно на этот день пришелся пик украиноязычных запросов. Так, Святвечір в тот день был самым популярным запросом – условные 100%, у Святий вечір было 73%, а русскоязычные Сочельник и Святой вечер – 10% и 4% соответственно.

5-6 января эти запросы снова вернулись в аналитику Google. Сочельник показал 6 января рост 46%, а Святвечір и Святий вечір достигли своего пика 5 января с 25% и 22% соответственно.

Регионально это выглядело так: украиноязычные запросы на западе, севере, центре и частично на юге. Русскоязычные – на востоке и Одесщине.

Рождество

Анализ роста поисковых запросов, связанных со словами Різдво и Рождество за 30 дней (с 22 декабря по 18 января) показал, что абсолютное большинство украинцев отмечали этот церковный праздник 25 декабря.

На графике видно, что рост запросов произошел 22 декабря и достиг своего пика 25 декабря. В этот день запрос Різдво достиг пикового значения (100%), а запрос Рождество был вдвое менее популярен (51%).

Правда, определенная вспышка любопытства также была и с 5 по 7 января 2024 года. Тогда русскоязычный запрос Рождество достиг 38%. Украиноязычный запрос Різдво в эти же дни достиг 23%.

В региональном разрезе это выглядело примерно так: в западных, северных и центральных регионах преобладал именно запрос Різдво, в то время как на востоке и юге – Рождество.

Щедрый вечер

Интересная ситуация вышла с празднованием Щедрого вечера. Этот праздник перенесся на 31 декабря и не исключено, что в приготовлениях к Новому году всем было просто не до того.

Запрос Щедрий вечір получил пиковый поиск 5 января, достигнув 100%. Вместе с тем, в этот день ни запрос Щедрый вечер, ни Маланка никаких признаков любопытства у пользователей не обнаружили.

31 декабря Щедрий вечір имел 64% роста, а Маланка – 26%.

Еще один раз вспышка популярности этих запросов была зафиксирована 13 января. Тогда Щедрий вечір имел 51%, Маланка – 30%, а русскоязычный Щедрый вечер – 10%.

Регионально за этот период преимущество имел запрос Щедрий вечір, в то время как Маланку искали в Донецкой и Луганской областях, в трех южных областях и в Черновицкой области. Русскоязычный Щедрый вечер искали только в оккупированном Крыму.

День Василия

День Василия перенесся с 14 января на 1 января. Украинцы и сами Василии, похоже, были совершенно не против. Именно 1 января зафиксирован пик запросов по этому празднику. Самым популярным был запрос Василя (100%). Все остальные вариации показали более слабый результат – День Василя – 12%, а русскоязычный запрос Василия – 3%.

Еще один рост запросов произошел по старой дате – 14 января. Запрос Василя в тот день имел 38%, а День Василя и Василия – 4% и 6% соответственно.

Регионально по всей Украине преобладал запрос Василя и только в Донецкой области и оккупированном Севастополе искали Василия. При этом данные по запросам в Луганской области по каким-то причинам отсутствуют.

Крещение

Крещение перенеслось с 19 на 6 января. Несмотря на то, что новости о купании в проруби можно было найти и в тот, и в другой день, запросы в Google свидетельствуют о том, что праздновали украинцы все же 6 января.

В тот день уровень поискового запроса Водохреща (именно с окончанием "а") достиг своего пика – 100%. Водохреще в этот же день имело рост 11%, а русскоязычное Крещение – 24%.

Второй пик запросов пришелся на 19 января, когда доминировало именно Крещение – 43%, а запрос Водохреща имел 26%.

Регионально украиноязычные запросы доминировали на западе, севере и в центре Украины, а также в Херсонской области. Восток и юг гуглили Крещение.