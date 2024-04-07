Когда заканчивается Великий пост в 2024 году: точная дата

Традиционно перед Пасхой продолжается Великий пост – период, который верующие посвящают духовному очищению и отказу от определенных продуктов питания. В 2024 году христиане восточного обряда – православные и греко-католики – будут праздновать Пасху 5 мая.

Пост начинается на следующий день после Прощенного воскресенья и продолжается до Пасхи. OBOZ.UA рассказывает о традициях Великого поста.

Сколько длится пост

Великий пост в 2024 году начался 18 марта и завершится 5 мая – на Пасху. Пост – это прежде всего о духовном очищении, молитвах, добрых делах, помощи нуждающимся. Не стоит воспринимать пост только как какую-нибудь диету – без моральной составляющей никакие ограничения не имеют значения.

Постовать или нет – личный выбор каждого. По общим правилам, воздержаться от поста могут женщины, кормящие грудью, беременные, пожилые люди, дети до 14 лет и люди, имеющие проблемы со здоровьем.

Традиции поста

Пасха приносит надежду и веру в жизнь вечную. Постование в первую очередь является символом очищения от грехов и злых помыслов – чтобы с чистой душой и светлыми мыслями встретить праздник. Пост также олицетворяет значение событий из Нового Завета: это память о 40-дневном периоде скитаний и испытаний Иисуса Христа.

Ограничения длятся 48 дней. Верующие отказываются от мясных и молочных продуктов, алкоголя, плохих привычек и зависимостей.

Во время поста разрешается:

растительная пища, разнообразные овощи и фрукты;

соление и квашение;

песни сухари и сушки;

каши на воде без масла;

грибы;

орехи;

постный хлеб;

компоты и кисели;

на десерт – сухофрукты, мед, изюм, курага, постная выпечка с маком или вареньем и т.д.

В дни больших праздников, приходящихся на период поста, а также в субботу и воскресенье можно добавить в рацион песочное масло, вино, рыбу.

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