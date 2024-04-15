Когда украинцы празднуют день вышиванки: история праздника

Каждый год в мае на улицах украинских городов и сел можно увидеть десятки и сотни людей, одетых в вышитые сорочки с традиционными орнаментами. Так украинцы празднуют один из любимых праздников – День вышиванки.

Как напоминает OBOZ.UA, дата праздника выпадает на третий четверг мая. Главная традиция дня очень проста: нужно просто достать из шкафа свою вышиванку, надеть ее и пойти по своим делам. В этом году праздничной датой будет 16 мая.

Как появился праздник

В официальном календаре украинских праздников Дня вышиванки нет. Дата возникла спонтанно, когда в 2006 году студентка факультета Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила одногруппникам выбрать день, когда они все пришли бы в вышитой одежде. Преподаватели узнали об этой инициативе и захотели приобщиться. И в третий четверг мая все пришли на занятия именно в вышиванках.

В следующем году идею подхватили еще несколько факультетов, а через год уже все учебные заведения Черновцов принимали участие в Дне вышиванки. С 2010 года его начали праздновать и вне Черновцов. В 2014 году праздничную акцию впервые провели за границей – в украинскую одежду нарядились украинцы в Канаде, США, Италии, Германии, Франции, Португалии, Румынии и России. А за праздником закрепилось название Всемирный день вышиванки.

История вышитой сорочки

Вышивать узоры на одежде люди начали очень давно и традиция присутствует в очень многих культурах. Украинская вышивка является одной из самых богатых – существует немало техник и характерных узоров. Так в Национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины есть три вида вышивки: техника "белым по белому" поселка Решетиловка Решетиловского района Полтавской области, борщевская народная вышивка – черная и с большой плотностью узора, а также гадяцкая – выполнена синим по белому.

Древнейшие находки вышитых предметов одежды на территории Украины археологи датируют первыми столетиями нашей эры. Уже тогда для ремесла использовали нити разных цветов и разнообразные техники.

Вышивальческие традиции нашего народа не прерывались никогда – ни во времена Киевской Руси, ни в эпоху казачества, ни даже во время советской оккупации. Вышивали и вышивают предметы женской, мужской и детской одежды, различные бытовые вещи – полотенца, подушки, салфетки и т.д. Вышиванка считается не только праздничным нарядом, стилисты рекомендуют вводить ее также в повседневные образы. Изготовленные вручную сорочки могут быть предметом коллекционирования и становиться семейными реликвиями, передающимися из поколения в поколение.

Итак, если у вас есть вышиванка, 16 мая достаньте ее из шкафа. На праздник покажите миру свое сокровище. И обязательно в этот день обратите внимание, какими разнообразными могут быть традиционные украинские вышитые сорочки.

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