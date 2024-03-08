Как поздравить женщин на работе с праздником весны: оригинальные поздравления
В этом году праздник 8 марта вновь не выходной, и мы еще раз проведем его в компании своих коллег. Это значит, что праздничное настроение женщинам – коллегам и руководительницам – нужно будет создавать прямо на рабочем месте.
Сделать это не так сложно, если найти правильные слова для поздравления. OBOZ.UA поможет с этим. Мы публикуем подборку стихотворных и прозаических поздравлений, которыми можно порадовать женщин, с которыми вы проводите значительную часть своей жизни.
З весною, чарівні колеги,
Бажань здійснення, різних мрій.
Любов, що буде вам взаємна,
Досягнення усіх надій!
Нехай сьогодні усі квіти
Розпустяться на вашу честь.
І все в житті чарівне буде,
Шляхів щасливих, перехресть!
***
Чарівні, яскраві пані,
З 8 Березня всіх вас!
Головне — вогонь любові
В ваших душах щоб не згас!
Залишайтеся собою,
Ви — найкращі на Землі,
Описати вашу вроду
Недостатньо буде слів!
***
Поспішаю, колеги, вас сьогодні привітати,
Жіночого щастя й злагоди щиро побажати,
Нехай настрій буде завжди веселий,
Успішний, вдалий і яскравий шлях життєвий,
Хай частіше трапляються приємні дива,
Від чудових емоцій паморочиться голова.
Гарні, чарівні, прекрасні жінки,
Вітаємо щиро зі святом весни.
Ви, як троянди, ніжні й чутливі,
В день цей казковий будьте щасливі!
Праця із вами дарує натхнення,
Чудовим ви робите це сьогодення.
Тож побажаємо звершень у всьому:
Роботі, коханні, житті молодому!
***
Колего моя люба, я тебе вітаю!
З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.
Будь розумна і здорова, а ще кохана,
Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!
Нехай твій настрій буде на висоті,
Радості, успіхів та щастя у житті!
***
З Міжнародним днем жіночим
Вас вітаємо охоче,
Будьте лагідні, тендітні,
Щирі, добрі та привітні,
Роботящі та успішні,
З добрим гумором, розкішні,
У роботі все встигайте,
Та чимбільше заробляйте,
Задоволень вам та сміху,
Цілоденного успіху,
Хай цвіте ваша краса,
Та ніколи не згаса!
Надсилаю вам букет вітань,
І зичу здійснення бажань.
Бажаю сонечка весняного
І настрою чарівного,
Також — вдачі та тепла,
Всі біди хай згорять до тла.
***
З 8 Березням, колеги,
Зі святом радісним весни!
Вас віншують обереги,
Сняться вам яскраві сни.
Вам бадьорості щоденно,
Настрою, наснаги, віри,
Щоб єднались, сокровенні,
У весни чудовій лірі!
***
З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!
Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі
Колективу бажаю вам успішно зростати,
Все, чого бажає душа — чимшвидше надбати,
Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,
І співають радісно лиш сердець ваших струни!
Колеги, шановні,
З весною, з теплом!
Бажаєм, щоб щастя
Безмежним було,
Щоб радісним, світлим
Було майбуття,
Бажаєм яскравого
Всім вам життя!
***
В такой светлый, чудесный день тороплюсь пожелать Вам море позитива и положительных эмоций, счастья, здоровья, успехов в работе. Терпения и гармонии, любви и верных друзей.
***
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с хорошим весенним праздником – 8 марта. Хочется, чтобы на ваших лицах всегда сияли искренние улыбки, а хорошее настроение сопровождало на всем жизненном пути. Желаем мира, согласия, любви.
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Дорогие сотрудницы! Поздравляем вас со светлым днем 8 марта. Пусть Бог дарит вам здоровье, а люди не обделяют своей добротой, которой вы непременно заслуживаете. С праздником!
Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с 8 марта, с этим замечательным весенним праздником. Желаем приподнятого настроения и положительных эмоций. Пусть вас всегда согревает любовь близких и друзей.
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Дорогие коллеги! Разрешите поздравить вас со светлым весенним праздником 8 марта. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и хорошего настроения. Также благополучие ваше пусть будет достаточным, чтобы жизнь не тяготила мелочные бытовые неурядицы.
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Поздравляем вас с праздником весны – 8 марта! Будьте счастливы как дома, так и на работе. Благополучия и уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с 8 марта для родственниц и подруг.
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