Как поздравить женщин на работе с праздником весны: оригинальные поздравления

В этом году праздник 8 марта вновь не выходной, и мы еще раз проведем его в компании своих коллег. Это значит, что праздничное настроение женщинам – коллегам и руководительницам – нужно будет создавать прямо на рабочем месте.

Сделать это не так сложно, если найти правильные слова для поздравления. OBOZ.UA поможет с этим. Мы публикуем подборку стихотворных и прозаических поздравлений, которыми можно порадовать женщин, с которыми вы проводите значительную часть своей жизни.

З весною, чарівні колеги,

Бажань здійснення, різних мрій.

Любов, що буде вам взаємна,

Досягнення усіх надій!

Нехай сьогодні усі квіти

Розпустяться на вашу честь.

І все в житті чарівне буде,

Шляхів щасливих, перехресть!

***

Чарівні, яскраві пані,

З 8 Березня всіх вас!

Головне — вогонь любові

В ваших душах щоб не згас!

Залишайтеся собою,

Ви — найкращі на Землі,

Описати вашу вроду

Недостатньо буде слів!

***

Поспішаю, колеги, вас сьогодні привітати,

Жіночого щастя й злагоди щиро побажати,

Нехай настрій буде завжди веселий,

Успішний, вдалий і яскравий шлях життєвий,

Хай частіше трапляються приємні дива,

Від чудових емоцій паморочиться голова.

Гарні, чарівні, прекрасні жінки,

Вітаємо щиро зі святом весни.

Ви, як троянди, ніжні й чутливі,

В день цей казковий будьте щасливі!

Праця із вами дарує натхнення,

Чудовим ви робите це сьогодення.

Тож побажаємо звершень у всьому:

Роботі, коханні, житті молодому!

***

Колего моя люба, я тебе вітаю!

З найщирішими бажаннями до тебе завітаю.

Будь розумна і здорова, а ще кохана,

Пам'ятай, що ти у нас незрівнянна!

Нехай твій настрій буде на висоті,

Радості, успіхів та щастя у житті!

***

З Міжнародним днем жіночим

Вас вітаємо охоче,

Будьте лагідні, тендітні,

Щирі, добрі та привітні,

Роботящі та успішні,

З добрим гумором, розкішні,

У роботі все встигайте,

Та чимбільше заробляйте,

Задоволень вам та сміху,

Цілоденного успіху,

Хай цвіте ваша краса,

Та ніколи не згаса!

Надсилаю вам букет вітань,

І зичу здійснення бажань.

Бажаю сонечка весняного

І настрою чарівного,

Також — вдачі та тепла,

Всі біди хай згорять до тла.

***

З 8 Березням, колеги,

Зі святом радісним весни!

Вас віншують обереги,

Сняться вам яскраві сни.

Вам бадьорості щоденно,

Настрою, наснаги, віри,

Щоб єднались, сокровенні,

У весни чудовій лірі!

***

З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!

Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі

Колективу бажаю вам успішно зростати,

Все, чого бажає душа — чимшвидше надбати,

Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,

І співають радісно лиш сердець ваших струни!

Колеги, шановні,

З весною, з теплом!

Бажаєм, щоб щастя

Безмежним було,

Щоб радісним, світлим

Було майбуття,

Бажаєм яскравого

Всім вам життя!

***

В такой светлый, чудесный день тороплюсь пожелать Вам море позитива и положительных эмоций, счастья, здоровья, успехов в работе. Терпения и гармонии, любви и верных друзей.

***

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с хорошим весенним праздником – 8 марта. Хочется, чтобы на ваших лицах всегда сияли искренние улыбки, а хорошее настроение сопровождало на всем жизненном пути. Желаем мира, согласия, любви.

***

Дорогие сотрудницы! Поздравляем вас со светлым днем 8 марта. Пусть Бог дарит вам здоровье, а люди не обделяют своей добротой, которой вы непременно заслуживаете. С праздником!

Уважаемые коллеги, поздравляем Вас с 8 марта, с этим замечательным весенним праздником. Желаем приподнятого настроения и положительных эмоций. Пусть вас всегда согревает любовь близких и друзей.

***

Дорогие коллеги! Разрешите поздравить вас со светлым весенним праздником 8 марта. Хочу пожелать вам всем мира, здоровья и хорошего настроения. Также благополучие ваше пусть будет достаточным, чтобы жизнь не тяготила мелочные бытовые неурядицы.

***

Поздравляем вас с праздником весны – 8 марта! Будьте счастливы как дома, так и на работе. Благополучия и уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления с 8 марта для родственниц и подруг.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.