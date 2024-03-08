Лучшие поздравления женщинам: что пожелать родным и подругам

Международный день женщин – отличный повод напомнить родным и близким, как сильно вы их цените. Купите букет цветов, преподнесите приятный сюрприз, позвоните или напишите – все это знаки внимания, которые оставят теплые воспоминания.

OBOZ.UA подобрал самые лучшие поздравления, которые легко можно написать подругам и коллегам, а также отправить близким, которые сейчас далеко. Выберите стихи или прозу, которые подойдут вам.

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Дорогі жінки! Вітаю вас з гарним весняним святом. Хочеться, щоб на ваших обличчях завжди сяяли щирі усмішки, а гарний настрій супроводжував на всьому життєвому шляху. Бажаємо миру, злагоди, любові.

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Хочу привітати вас зі світлим весняним святом і побажати вам усім миру, здоров’я та гарного настрою. Також добробут ваш хай буде достатнім, щоб життя не обтяжували дріб’язкові, побутові негаразди.

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Вітаємо тебе зі святом весни — 8 березня! Будь щаслива як вдома, так і на роботі. Добробуту та затишку вам, успіху у всіх починаннях. Здоров’я та душевної рівноваги, усмішок та сонячних днів від щирого серця бажаю вам!

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Надсилаю вам букет вітань,

І зичу здійснення бажань.

Бажаю сонечка весняного

І настрою чарівного,

Також — вдачі та тепла,

Всі біди хай згорять до тла.

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Вітаємо, колеги, Зі святом радісним весни! Вас віншують обереги, Сняться вам яскраві сни.

Вам бадьорості щоденно, Настрою, наснаги, віри, Щоб єднались, сокровенні, У весни чудовій лірі!

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З Міжнародним жіночим днем, колеги і друзі!

Хай щастить у всьому завжди, у теплому крузі

Колективу бажаю вам успішно зростати,

Все, чого бажає душа — чим швидше надбати,

Хай буде назавжди до вас прихильна фортуна,

І співають радісно лиш сердець ваших струни!

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Зі святом вітаю!

Вам в весняний день бажаю

Злагоди і миру в домі,

Щоб усі були здорові,

Квітки в душі щоб розквітали,

І щоб ви радістю сіяли!

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Щиро й радісно вітаєм

У цей день усіх жінок!

Хай в житті не буде місця

Для лихих і злих думок!

Хай життя приносить радість,

Гарний настрій і любов,

Щоби успіх величезний

Поруч з вами завжди йшов!

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У Міжнародний жіночий день від душі бажаю вам легкості, бадьорості, тепла, усмішок і прекрасного настрою. Нехай збудуться всі бажання, в сім'ях будуть щастя, а в Україні – мир!

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Вітаю з Міжнародним жіночим днем! Бажаю весняного настрою, посмішок, тепла та натхнення. Нехай щастям і любов'ю наповниться душа і серце. Радійте життю і будьте дорогі близьким вам людям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие цветы больше всего подойдут для букета мамам, любимым и подругам. Также читайте, какие подарки выбрать для самых родных женщин.

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