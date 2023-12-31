Как накрыть красивый стол на Новый год: правила сервировки и декора

Предновогодний период – время активных приготовлений. Нужно составить меню, приобрести необходимые продукты, убрать и украсить дом, подготовить наряды. Готовить угощение лучше накануне праздника, а вот не скоропортящиеся продукты можно купить заранее.

Видео дня

В суматохе важно не забыть о праздничной сервировке стола. Следует определиться с цветовой гаммой скатерти, салфеток, посуды. Можно украсить стол декором и свечами. OBOZ.UA собрал самые эффектные советы по украшению новогоднего стола.

Стиль праздничного стола

Есть множество вариантов сервировки стола, и решение зависит от личных предпочтений, настроения, имеющихся украшений и посуды. Можно выбрать популярный скандинавский стиль со светлой отделкой и деревянными игрушками, или стиль прованс – с цветочными мотивами. В центре стола можно поставить композицию, выполненную из елочных веток, украшений и свечей. Главное, чтобы в доме царил уют, а за столом – теплые разговоры и взаимопонимание.

Сервировка по этикету

По правилам этикета следует ставить четыре тарелки всем присутствующим за столом:

сервировочную,

для вторых блюд;

для закусок;

для десертов.

Тарелки можно менять в процессе застолья, чтобы не загружать стол лишними приборами.

Нож кладут направо от тарелки, вилку – налево.

Рюмки для крепких спиртных напитков ставят возле тарелок. Отдельно следует добавлять фужер для шампанского и стакан для воды.

В центральную часть стола можно поставить вазу с фруктами.

Хлеб можно класть не у каждой тарелки, а на противоположных сторонах стола, а вот бумажные салфетки раскладывают возле каждой тарелки.

Правила этикета существуют и для подачи блюд. Большой поднос с жареным мясом можно либо поставить на стол, либо предложить каждому по кусочку. Мясо нужно предварительно разрезать. А вот запеченную птицу небольших размеров можно подавать и на стол. Холодные закуски и соленья подают сразу в горячие мясные блюда.

Перед подачей десерта следует убрать все лишние тарелки и поставить чистые.

Декоративные нюансы

Яркие детали помогут создать новогоднее настроение. К примеру, можно приобрести праздничные салфетки и бокалы.

Посуда может быть расписана необычными узорами или снежинками. На столе можно разложить и декоративные елочные ветки.

Традиционными новогодними цветами являются красный, зеленый, синий и белый. К примеру, ярко-зеленая скатерть будет отлично гармонировать с двухцветными тарелками и красными фужерами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как рассчитать количество еды и алкоголя на всех гостей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.