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День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Алина Милсент
Праздники
4 минуты
36
День Соборности Украины: как выглядел легендарный 'живий ланцюг' в 1990 году. Архивные фото

День Соборности символизирует единство и неделимость Украины. В этом году украинцы будут отмечать 105-ю годовщину Акта Соединения УНР и ЗУНР. 22 января 1919 на Софийской площади в Киеве был провозглашен универсал об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину.

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Историческим событием стала также "Живая цепь" по случаю 71-летия провозглашения Акта. Одна из самых масштабных в мировой истории акций подобного рода состоялась в воскресенье, 21 января 1990 года, в канун праздника. В сети опубликовали раритетные фото искреннего проявления единения и национального самосознания.

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

В холодный зимний день 34 года назад украинцы взялись за руки, чтобы продемонстрировать единство на пути к независимости. Тогда вряд ли кто-то мог подумать, что пройдет совсем немного времени и придется бороться за независимость не на символических акциях, а на войне.

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Люди держали сине-желтые флаги и лозунги, в частности, "Украина без суверенитета – Украина без будущего", "Харьков и Донецк – испокон веков Украина", "Украина! Сыновья Буковины с тобой навеки".

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Подготовка началась в сентябре 1989 года, организаторы из разных областей собирались на совещания ежемесячно.

Акция была организована по инициативе Народного Руха, а возглавлял процесс Иван Драч. Главой исполнительного органа был бывший политзаключенный Михаил Горынь.

Иван Драч написал впоследствии в дневнике: "Идею подал диссидент Валентин Мороз, название дал Олесь Гончар, больше всего агитировал Дмитрий Павлычко, организатор – глава Секретариата Движения Михаил Горынь".

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Начиналась цепь в Ивано-Франковске, от бывшей резиденции парламента ЗУНР и места принятия Акта Злуки). Дальше шла через Стрый (ответвлением на Закарпатье), Львов, Тернополь, Ровно, Житомир в Киев. Именно Ивано-Франковск (ранее Станиславов) в 1919 году был столицей ЗУНР.

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Масштабы акции поражали – живая цепь простиралась на около 700 километров.

Согласно официальным данным (а напомним – тогда Украина была в составе СССР, так что официальным данным не факт, что можно верить) в акции приняли участие около 450 тысяч человек. По неофициальным данным – от 1 до 5 миллионов.

После акции в городах, в частности, в Киеве, Житомире, Львове и Ивано-Франковске прошли митинги-молебные.

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

На фото мы видим счастливых и улыбающихся украинцев всех возрастов. Они верили в будущее и лучшую судьбу. Сейчас дети, внуки этих людей или сами участники акции защищают независимость Украины на войне.

День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото
День Соборности Украины: как выглядел легендарный "живий ланцюг" в 1990 году. Архивные фото

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Акта соединения 1919 года, который навсегда изменил Украину.

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