День Соборности Украины: интересные факты о празднике, который чуть не отменили

Обретение Украиной независимости было процессом, растянутым не на один десяток лет и исполненным выдающихся исторических событий. Одно из важнейших – провозглашение Акта соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики (УНР и ЗУНР). Оно, в частности, знаменовало объединение этнических украинских земель в одно государство. В честь этого события уже после распада СССР на 22 января был установлен День Соборности Украины.

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Дата считается одним из важнейших государственных праздников. OBOZ.UA рассказывает интересные факты, связанные с этой историей.

Первая попытка обрести независимость

На самом деле, важных исторических событий, связанных с провозглашением Акта воссоединения, было два. Произошли они с разницей ровно в год. Так 22 января 1918 Центральная Рада УНР во главе с Михаилом Грушевским провозгласила Четвертый универсал – документ, который объявлял республику независимым государством украинского народа, основанным на принципах демократии и мира.

Осенью того же года на землях Западной Галичины, Северной Буковины и Закарпатья была основана ЗУНР, глава которой Евгений Петрушевич заявил о намерении объединиться с УНР. Предвступительный договор был подписан 1 декабря 1918 года в Фастове, политическое решение об объединении двух государственных образований было принято 3 января 1919 года, а в годовщину провозглашения Четвертого универсала официально объявили о воссоединении.

Каким был исторический день

Воспоминания очевидцев выдающегося и определяющего исторического события собрал в статью профессор-экономист, участник боя под Крутами Левко Лукасевич. По их словам, атмосфера того морозного дня в Киеве была очень торжественной. Дома украшали национальными флагами и транспарантами, с балконов вывешивали ковры и холсты с яркими рисунками на национальную тематику. На Триумфальной арке, расположенной на пересечении Владимирской улицы и Софийской площади, разместили гербы Украины и Галичины, а на самой площади установили гербы украинских губерний. На флаге, который несли работники железной дороги, был написан лозунг: "Слава украинским Героям!".

Из киевских церквей на площадь, где происходило провозглашение Акта воссоединения, шли крестные ходы. Официальные делегации прибывали из министерств и других учреждений.

"В 12 часов против Софийского собора становятся в колонны члены Трудового Конгресса во главе с временной коллегией, делегация от Галичины и Буковины, находящиеся в Киеве старшины украинских галицких полков и члены Национального Украинского Союза. Военный оркестр играет национальный гимн. Слышны новые выкрики "Слава". На площади наступает тишина. Наступает самый торжественный момент сегодняшнего праздника", – так описал Лукасевич минуты, предшествовавшие историческому событию.

Читать текст документа поручили только что назначенному заместителю министра внешних дел УНР Лонгину Цегельскому. Он зачитал грамоту Национального Совета "Об объединении Западноукраинской Народной Республики с Великой Восточной Украиной" и передал ее текст главе Директории Владимиру Винниченко. "Украинский Национальный Совет, выполняя право самоопределения Украинского Народа, провозглашает торжественно соединение с нынешним днем ЗУHP из УНР в одну одноцельную, суверенную Народную Республику", – говорилось в документе.

Утраченная государственность

К сожалению, история соборности в 1919 году продолжалась совсем недолго. Формально объединенное государство просуществовало всего 175 дней. Причиной стали политические разногласия между представителями УНР и ЗУНР. Первые тяготели к национально-социалистической идеологии, а вторые руководствовались устоями буржуазной демократии. К тому же, силам УНР приходилось противостоять нашествию советской Красной армии на Киев, а силы ЗУНР боролись против Польши. Евгения Петрушевича не устраивала фигура Симона Петлюры, который в тот момент стал единоличным руководителем УНР, Петлюра не мог смириться с политическими взглядами Петрушевича.

В конце концов 20 декабря 1919 года на заседании правительства ЗУНР в Вене глава республики официально денонсировал Акт воссоединения. А 21 апреля 1920 года Петлюра подписал с польским премьер-министром Юзефом Пилсудским Варшавский договор, согласно которому часть западных земель отдал Польше. И уже по условиям Рижского мира 18 марта 1921 Украина была окончательно разделена между Польшей и СССР. Восстановить независимость Украине удалось только в 1991 году – вместе с распадом Советского Союза.

История основания и упразднения Дня соборности

Вместе с обретением Украиной независимости в обществе усилился интерес и к истории нашего государства. В частности, к национально-освободительной борьбе начала ХХ века. В честь провозглашения Акта воссоединения президент Украины Леонид Кучма установил День Соборности. Датой, конечно, выбрали 22 января.

Попытку отменить праздник предпринял пророссийский президент Виктор Янукович. Его предшественник Виктор Ющенко, пришедший к власти через события Оранжевой революции 2004 года, постановил 22 ноября в день начала акций протеста отмечать День свободы. Янукович решил размыть значение обеих дат и отменил указанные праздники, введя День Соборности и Свободы Украины, который должен был отмечаться 22 января, но при этом не привязывался напрямую к конкретным историческим событиям. Просуществовал праздник недолго. Его отмечали только в период с 2012 по 2014 год.

После Революции достоинства, когда Янукович и его правительство были отстранены от власти, новый президент Украины Петр Порошенко отменил эти нововведения и вернул в календарь государственных праздников День Соборности Украины. С тех пор 22 января вновь чествуют дату провозглашения Акта воссоединения.

Живая цепь 1990 года

Незадолго до обретения Украиной независимости, в январе 1990 года состоялась одна из самых впечатляющих акций в честь годовщины Акта воссоединения. 21 января украинцы выстроились в живую цепь протяженностью более 770 км. Она начиналась от Центрального народного дома в Ивано-Франковске, шла через Стрый и Львов, сворачивала в Тернополь, проходила через Ровно и Житомир и заканчивалась на Софийской площади в Киеве, где в 1919 году прозвучал текст исторического документа. По разным данным, участие в акции приняло от 500 тысяч до 3 миллионов украинцев. Отдельная акция в поддержку живой цепи прошла в тот день в Харькове.

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