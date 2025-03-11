Хищники бродят в поисках добычи: пограничники предупредили об опасности на высокогорье. Фото

На Закарпатье в последнее время потеплело, из-за чего на высокогорье значительно возросла лавинная опасность. Кроме этого, из-за потепления хищники бродят по региону в поисках добычи. Украинские пограничники предостерегают людей "от прогулок по пограничному высокогорью", потому что это сейчас опасно по обеим приведенным причинам.

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Такое предупреждение сделали инспекторы пограничной службы "Богдан". На участке ответственности их отделения за одну ночь в поле зрения фотоловушек попали сразу три хищника.

"В эту ночь позировать на камеры охранников границы прибежали лиса, рысь и волк. Всем известно об опасности встреч с представителями этих семейств. Так что настойчиво предостерегаем от прогулок по пограничному высокогорью, это может быть крайне опасно", – отметили пограничники.

В ГПСУ добавили, что в связи со значительным потеплением в горах существует большая угроза схождения лавин. Поэтому нужно быть осмотрительными и беречь себя.

В целом, за последние три года популяция диких животных в Закарпатье выросла почти в пять раз. Более того, в регионе появились звери, которых здесь никогда раньше не бывало.

В связи с военным положением в стране уже третий год нет регуляции численности дикого зверя. То есть, охота запрещена. Зверь начал неконтролируемо размножаться. Как отмечают специалисты, популяция одних только лис на Закарпатье увеличилась не менее чем в пять раз (за последние три года).

До 2022 на высокогорье Карпат енотовидных собак, волков и шакалов никогда не видели. Специалисты считают, что эти звери мигрировали в Карпаты с востока и юга Украины, спасаясь от войны.

Еще одна опасность, подстерегающая людей в горах – медведи. В последний раз пограничники отделения "Богдан" недалеко от Рахова видели следы медведя – это было в конце прошлого года.

Ежегодно в феврале в Закарпатье проводят учет диких животных. Это обязательный комплекс специальных мер по определению приблизительного количества каждого вида зверя, проживающего на территории региона. При последней таксации выяснилось, что допустимое количество зверья на такую площадь уже превышено в разы. Специалисты насчитали почти тысячу кабанов, более 240 оленей, около двух тысяч лис, более шестидесяти волков, около полусотни шакалов, а еще два десятка медведей и более 150 диких кошек.

Как сообщал OBOZ.UA, возле Рауса, что на полуострове Сиретоко в Японии фотограф дикой природы зафиксировал редкую белую косатку. Автор фотографии признался, что специально выбрал место, где происходит миграция косаток, но даже не надеялся, что встретит такую уникальную представительницу этого вида.

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