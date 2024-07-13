Харьковчанин Саймон Кузнец: 'отец ВВП' и нобелевский лауреат

Среди почти тысячи лауреатов Нобелевской премии нет украинцев, но это не совсем справедливо. Саймон Кузнец – знаменитый экономист, которого называют "отцом ВВП", имеет к нашей стране самое непосредственное отношение – родившись за ее пределами, именно в Украине он сформировался как личность и получил знания, которые определили всю его научную карьеру. Не зря, уезжая из ставшей советской страны, в необходимых для эмиграции документах, в графе "место рождения", он указал Харьков – город, в котором провел, возможно, лучшие годы своей жизни. В честь Саймона Кузнеца названы Харьковский национальный экономический университет, а также улица и переулок в Харькове.

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Тройки по точным наукам

Саймон – при рождении его нарекли Шимоном – Кузнец родился в апреле 1901 года в беларуском Пинске в семье бухгалтера Азовско-Донского банка. Когда мальчику исполнилось 6 лет, его родители расстались: отец Абрам Кузнец уехал сначала в Германию, а затем в Америку, а мать Полина Фридман с детьми (у Шимона было два брата: старший Соломон и младший Григорий) переехала в Украину. Какое-то время они жили в Киеве, а затем переехали в Ривне, где поселились в доме родителей матери. Ее отец занимался меховым бизнесом, поэтому материальных проблем семья не знала. Шимон учился в Ривненской гимназии, показывая не слишком хорошие результаты – в том числе и в точных науках, которые впоследствии станут основой его профессии: в классном журнале у будущего экономиста редко появлялись четверки, в основном красовались тройки.

Студент и начальник отдела статистики

В 1915 году и Ривне пришлось покинуть: шла Первая мировая война, и всех евреев – в ходе борьбы со шпионажем – российские власти выселили из прифронтовой зоны. В результате Шимон переехал в Харьков, где поступил в Харьковский коммерческий институт. Несмотря на то что в ходе революции и гражданской войны город постоянно переходил из рук в руки, Кузнец успешно закончил институт – как раз перед тем, как факультет, на котором он учился, воцарившаяся к тому времени советская власть соединила с юридическим. Уже тогда Шимон, несмотря на то, что он мог сделать неплохую карьеру при новой власти (его назначили начальником отдела статистики труда при Центральном совете профсоюзов), понимал, что сделать научную карьеру, как он того хотел, в ставшей советской Украине не сможет, и вместе с братом Соломоном решил эмигрировать за океан, где уже несколько лет жил их отец.

Загадочная фигура отца

Абрам Кузнец – самая загадочная фигура в жизни семьи. Существует предположение, что родители Шимона расстались фиктивно: отец, незаконно завладевший значительной суммой денег – речь идет о 100 тысячах долларов из кассы банка, в которой он работал, и еще 15 тысячах, которые он одолжил у знакомых, – эмигрировал в США, где должен был устроиться, а уже затем вызвать туда семью. Но политические события в виде революции и гражданской войны нарушили эти планы, и впервые Саймон увидел своего отца уже в Америке – в 1922 году. Сам Кузнец никогда об этой странице в жизни своей семьи не говорил, поэтому и утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью нельзя.

Успешная карьера в США

В 1922 году Кузнец, который приехал в США, не зная английского языка, уже был студентом Колумбийского университета, а в 1926-м, поэтапно получив степени бакалавра и магистра, стал доктором наук, защитив диссертацию по теме циклических колебаний экономики. Исследования в этой области в конце концов принесли Кузнецу мировую славу и Нобелевскую премию. Пока же его назначили главой одного из комитетов НБЭИ – Национального бюро экономических исследований. В то же время Кузнец получил американское гражданство и, согласно документам, превратился из Шимона в Саймона Кузнеца, а затем и вовсе в Саймона Смита Кузнеца – к его настоящей фамилии прибавили ее перевод на английский язык.

"Закон Кузнеца", "циклы Кузнеца", ВВП

Среди главных открытий ученого "циклы Кузнеца", по которым каждые два десятилетия происходит технологическое обновление, что, в свою очередь, повышает уровень экономики, за которым обязательно следует спад. Существует также "закон Кузнеца", характеризующий закономерности развития экономик развивающихся стран: согласно исследованиям ученого, неравенство в распределении доходов в них в течение десяти лет растет, а затем постепенно начинает выравниваться. Но, конечно, самым главным достижением Кузнеца является ВВП – именно он научил США, а за ними и весь мир считать валовый внутренний продукт на душу населения. Первые такие вычисления были сделаны ученым в 1934 году для Конгресса США, а уже через десять лет они применялись во всем мире. А вот Нобелевскую премию за это достижение Кузнец получил только спустя почти три десятка лет – в 1971 году. В 1968 году Альфред Нобель – в честь 300-летия Швейцарского банка – решил присуждать премию и за достижения в экономике, и Саймон Кузнец стал четвертым нобелиатом в этой области.

Преподаватель и аналитик

В НБЭИ Кузнец проработал 35 (!) лет, параллельно занимаясь преподавательской деятельностью – читал лекции в Пенсильванском и Гарвардском университетах и университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Его считали блестящим преподавателем, которому был свойственен интерес к своему предмету, убедительность доказательств, способность к анализу, четкость и структурированность изложения. Среди учеников Кузнеца много известных ученых, в том числе и два нобелевских лауреата – Милтон Фридман и Роберт Фогель. Во время Второй мировой войны Кузнец работал в Совете по вооружению США и принимал участие в исследовательском проекте по военно-экономическому планированию, а после ее окончания – советником по сбору экономической информации правительств Тайваня, Японии, Индии, Южной Кореи и Израиля. В 1953-1963 годах Кузнец возглавлял проект Мориса Фалька по экономическому развитию Израиля, а затем стал его почетным председателем. Последняя крупная работа ученого, опубликованная в 1979 году, была посвящена экономическому развитию Тайваня.

Немного о личном

В НБЭИ Кузнец не только сделал успешную карьеру, но и обрел личное счастье, женившись на одной из своих сотрудниц – Эдит Хандлер. В этом браке появились на свет дочь Юдифь и сын Пол, ставший впоследствии преподавателем экономики Университета Индианы. Саймон Кузнец ушел из жизни 8 июля 1985 года в Кембридже.