Немного полистала мировые СМИ о Харькове — и только зубами скрипнула...

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Напоминаю, что по состоянию на 24.02.2022 г. харьковская площадь Свободы с силуэтом Госпрома (именно в такой формулировке) стояла на очереди на включение во Всемирное наследие ЮНЕСКО (в т.н. предыдущем списке). И за более чем 2,5 года практически ежедневных бомбардировок Харькова эта очередь не продвинулась — ни на шаг.

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Правда (прошу не сміятись!), пам'ятку внесли (торік) у Список об'єктів посиленого захисту. Не знаю, в чому цей посилений захист мав полягати, — може, збільшили на мапах синій охоронний щиток (я не жартую, саме таку рекомендацію в останніх числах лютого 2022 р. в ЮНЕСКО дали львів'янам, коли ті в паніці дзвонили до Парижа з питанням, як оборонити свою Світову спадщину від російських ракет: мовляв, подбайте про сині щитки, щоб їх було добре видно, — коли росіяни їх побачать, то не будуть вас бомбити...).

Це, власне, все, що вам треба знати про ЮНЕСКО.

І про всі інші міжнародні організації, коли на те пішло, також: Юрій Безменов мав рацію — всього одне покоління, за Ортеґою - 30 років, від 1989 р. рахуючи, знадобилось ГБ, щоб системно, на рівні інституцій, розтлити Захід, який після Другої світової війни вже, слід віддати йому належне, не так то й опирався — і знай верещав, як той Вінстон Сміт у "1984": "Віддайте їм Джулію!" - причім задовго до того, як його брали на тортури: Кремлеві досить було, як казав котрийсь їхній Юліус Штрейхер, "только бровь поднять", і йому залюбки віддавали "Джулію за Джулією" - Угорщину й Чехословаччину, Вірменію й Грузію, Україну... - опа, ашотакоє, а чого ж з Україною все ніяк не виходить?..

А того, що нам цих 30 років акурат і треба було — на те, щоб дорости до здатности чинити опір.

І хрін вам уже, песиголовці, а не Харків. Ви й Кавказу надовго не втримаєте — ще вас тільки починає розгойдувати з усіх сторін, ще від вас не почало відвалюватися там, де тонко: як 35 років тому, як 110 років тому, — тільки цим разом Захід вас уже не вдержить: зробивши його інституційно імпотентним, ви й себе позбавили його підтримки, котру досі приймали як належне, бо кого ж захистить зогниле, — не буде цим разом "Парижа", не буде "Ялти", Carthago delenda est.)

А Харків прекрасний — навіть у шрамах.