В Украину придет похолодание с дождями и градом: названа дата смены погоды

После периода жары в Украину наступит похолодание. Уже с пятницы, 3 июля, в некоторых областях начнутся дожди, грозы, а местами — град и шквалы.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха. Она отметила, что самые высокие температурные показатели страна уже пережила, а в дальнейшем ожидается постепенный переход к менее жаркой погоде.

Более заметное понижение температуры специалист прогнозирует уже в пятницу в западных областях. В субботу похолодает на остальной территории Украины, кроме южных и восточных регионов. Температура воздуха снизится на 6–8 градусов, хотя в ближайшие ночи она еще будет держаться на уровне +16…+23 градусов.

Вместе с похолоданием в Украину придут осадки. 3 июля умеренные, а местами значительные дожди прогнозируются в западных, северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях. В субботу дожди охватят большинство областей страны. Местами возможны грозы, град и шквалы.

В воскресенье и понедельник похолодание станет еще более ощутимым. Ночью температура воздуха составит от +11 до +18 градусов, днем — от +21 до +28 градусов. При этом количество осадков постепенно уменьшится. В воскресенье кратковременные дожди местами возможны на Левобережье, а в понедельник — кое-где в центральных областях.

Какая будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 июля жарче всего будет на востоке, юге и в отдельных центральных областях. Температура будет подниматься до +34 градусов. На остальной территории максимальные показатели не превысят +30 градусов. На севере и северо-западе ожидается до +26 градусов. В этих регионах также прогнозируются дожди.

4 июля значительное похолодание охватит большую часть Украины. До +32 градусов воздух прогреется только на юге и востоке, тогда как на западе ожидается от +20 до +22 градусов, а на севере и в центре — от +23 до +25 градусов. В большинстве областей, кроме западных, пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 5 июля, температура снизится еще больше. Прохладнее всего будет в Сумской области, где днем прогнозируют всего до +17 градусов, тогда как жарче всего будет в Луганской области – до +28 градусов. На большей части территории страны днем температура воздуха будет колебаться от +19 до +21 градуса. Кроме того, во всех регионах будут идти дожди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, чтоаномальная жара , охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей.Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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