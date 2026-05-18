Грозы не отступают: какой будет погода в Украине 18 мая. Карта

В понедельник, 18 мая Украину из-за атмосферно-грозового фронта накроют интенсивные грозовые дожди. Кое-где на Закарпатье и в горах будет наблюдаться густой туман.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве украинских регионов без существенных осадков.

Погода в Украине 18 мая

По данным синоптиков, по всей территории страны 18 мая будет царить преимущественно облачная погода, с прояснениями, при этом местами дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Преимущественно будут наблюдаться умеренные дожди, ночью на севере местами интенсивные ливни, местами с грозой. В большинстве восточных, а ночью и в западных регионах без осадков.

Ночью и утром на востоке, юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами туман. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градусов, на востоке страны до +26 градусов. На Киевщине умеренный (ночью местами значительный) дождь, местами с грозой. Температура по области ночью +9...+14 градусов, днем +18...+23 градуса.

В столице ночью кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем воздух прогреется до +19...+21 градуса тепла.

Напомним, в столице и области в ближайшие часы ожидаются грозы и дожди. Непогода продержится до конца ночи 18 мая. Синоптики предупредили о І уровне опасности – желтый. Такие огодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки