Грозы, град и шквалы: синоптик рассказала, какие области Украины накроет непогода. Карта

После аномальной и нетипичной для начала июня жары в Украину ворвется похолодание. Понижением температуры будет сопровождаться осадками и порывами ветра.

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В некоторых регионах в ближайшее время возможны грозы. Об этом в Telegram заявила синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, в большинстве областей Украины 11 июня прогнозируется +21…+25 градусов. В западных областях будет прохладнее – всего +18…+23 градуса.

На востоке температура воздуха будет держаться в пределах +25…+29 градусов. В Крыму, Николаевской и Херсонской областях также сохранится жаркая погода.

Синоптик отметила, что в среду, 11 июня, в Украину с северо-запада придет очередной атмосферный фронт. Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), Винницкой, Черкасской, Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

В Киеве 11 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или к вечеру в столице местами возможны сильные ливни. Температура воздуха в столице в Киеве прогнозируется в пределах +20 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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