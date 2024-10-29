'Грибы ценой жизни': на Прикарпатье два человека заблудились в лесу, мужчину нашли мертвым. Фото

28 октября на Прикарпатье произошла трагедия: двое грибников со Львовщины заблудились в лесу близ села Мысловка, Калушского района. Их друг обратился за помощью к спасателям, оперативно начавшим поиски.

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Однако одного мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили в ГСЧС.

"28 октября два человека из Львовщины заблудились в лесу возле села Мысловка Калушского района. За помощью к спасателям обратился их друг", – говорится в сообщении.

Команда поисково-спасательного отделения из села Выгода нашла женщину и благополучно сопровождала ее в автомобиль. Однако на следующее утро в лесу было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

После проведения следственных действий спасатели транспортировали погибшего и передали его правоохранителям.

В поисковой операции приняли участие 13 спасателей, 3 единицы техники, 2 беспилотника и 4 кинологи со служебными собаками.

Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными во избежание опасных ситуаций.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области сотрудники ГСЧС спасли 12-летнего парня, который заблудился и застрял в болоте. Найти несовершеннолетнего смогли с помощью дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли девушку.

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