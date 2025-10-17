Гражданин Сирии пытался попасть в Украину в фуре с подгузниками, но его быстро разоблачили. Фото и видео

Украинские таможенники на границе обнаружили гражданина Сирии, который пытался попасть в Украину. Мужчина скрывался внутри фуры, которая перевозила подгузники.

Видео дня

Об этом сообщили на Facebook-странице Черновицкой таможни. Сейчас пограничники продолжают выполнять дальнейшие мероприятия в пределах своей компетенции.

Что известно

"В пункте пропуска "Порубное – Сирет" на украинско-румынской границе таможенники с помощью сканирующей системы обнаружили человека внутри грузовика", – говорится в сообщении.

В грузовике, прибывшем из Стамбула, инспекторы обратили внимание на подозрительный контур, похожий на человеческую фигуру.

Работники Черновицкой таможни сообщили пограничникам, и во время совместного осмотра грузового отделения среди подгузников нашли мужчину, вероятно, гражданина Сирии.

"Сейчас представители Государственной пограничной службы проводят дальнейшие действия в соответствии со своей компетенцией", – указано в сообщении.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили 41-летнего жителя города Измаил, который организовал схему незаконного выезда мужчин за пределы страны. Злоумышленник наладил переправку уклонистов через Дунай подводным путем. За "услугу" мужчина просил 8550 долларов США.

Как писал OBOZ.UA, ранее во Львовской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу по поддельным документам. Организатором оказался 41-летний житель Тернопольщины, который за "услугу" просил 18,5 тыс. долларов с человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!