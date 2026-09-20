Готовим воинские части к зиме: Порошенко передал на фронт очередную партию техники

Петр Порошенко передал очередную партию дронов и техники подразделениям ВСУ на сумму почти 30 млн грн. Он также рассказал о вопросах, которые накануне обсуждались на встрече фракции "Европейская Солидарность" с министром обороны Хмарой.

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Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Два часа обсуждали проект оборонного бюджета. Наша позиция заключается в том, чтобы убрать из него весь ненужный балласт: кэшбэки, пропагандистские видеоролики и "тысячевесны". Напомнили и о НДФЛ, который платит военнослужащий и который должен поступать в фонд бригады. Без коррупции и без указательного пальца сверху бригада сама решит, что и как закупать. Министр пообещал поддержать эту идею. "Европейская Солидарность" выступила также за реформу с четкими сроками ротации и демобилизации", – отмечает Порошенко.

"А сегодня мы в очередной раз передали Вооружённым Силам технику и оборудование. Их получили десант, Сухопутные войска, ССО, Воздушные Силы, морская пехота и ТрО. Два бронированных LAND ROVER SNATCH мы выкупили у Министерства обороны Великобритании и полностью переоборудовали под эвакуационные. Один получила 46-я отдельная аэромобильная бригада, а второй — 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада", — сообщил Петр Порошенко.

"78-я отдельная десантно-штурмовая бригада, с которой мы рядом с первых дней её создания, получила контейнерную ремонтную мастерскую и мотивационное знамя в цветах бригады. Такие же мастерские — 14-му отдельному разведывательному и 94-му отдельному противотанковому батальонам 19-го армейского корпуса и 96-й отдельной зенитной ракетной киевской бригаде. Те, кто защищает киевское небо, теперь быстрее будут возвращать технику на боевое дежурство", — отмечает пятый Президент.

"Сто ударных дронов "БЛИСКАВКА" — 421-му отдельному батальону беспилотных систем, 54-му отдельному разведывательному батальону, 36-й отдельной бригаде морской пехоты и 112-й отдельной бригаде ТрО. Силам специальных операций — мобильный шиномонтажный комплекс с RunFlat. Также передали 150 детекторов дронов "Аспирин 2.0", 50 Starlink Mini, 44 генератора, 54 зарядные станции и 104 единицы оргтехники", — сообщил Порошенко.

"В отличие от правительства, мы готовим воинские части к зиме. Могли бы передать вдвое больше, если бы Верховный Суд отменил незаконные санкции. Но несмотря ни на что, мы продолжаем работать для войск", – пишет Петр Порошенко.

Он также сообщил о переговорах по поставкам в Украину легких штурмовиков A-29 Super Tucano производства бразильской компании Embraer. Этот проект пятый президент также обсудил во время встречи с министром обороны Хмарой.

"В ходе переговоров в Польше на крупнейшей в Восточной и Центральной Европе выставке MSPO 2026 мы достигли договоренности с бразильским производителем Embraer и определили комплекс из 24 самолетов Super Tucano, обладающих высокой скоростью, ракетно-артиллерийское вооружение и бронированную кабину, способный перехватывать и уничтожать реактивные "Шахеды". Комплекс из 24 единиц. Мы выезжаем на переговоры в одну из стран НАТО, которая имеет контракты с Бразилией", — говорит Петр Порошенко.

"Также мной были переданы предложения британских, литовских, эстонских и португальских компаний по ракетному вооружению, которое имеет радиус действия 30 км, скорость до 1 Маха; с помощью этого ракетного вооружения класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" мы также сможем сбивать раussen. И именно на это, в первую очередь, должны тратиться деньги из бюджета. Все средства до победы должны быть направлены Вооружённым Силам Украины", — подчеркивает Порошенко.