Гортензии станут насыщенного синего цвета и будут цвести месяцами: чем подкормить

Гортензии – популярные садовые растения, доступные в разнообразных цветах. При надлежащем уходе они могут цвести месяцами каждый год.

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По словам опытных садоводов, можно легко сделать так, чтобы гортензии "цвели лучше" и меняли цвет, если добавить в почву кухонные отходы, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, обычная кофейная гуща помогает гортензиям приобрести синий цвет, повышая кислотность почвы, что позволяет растению поглощать алюминий.

Кислая почва способствует появлению синего или лавандово-синего цветения, тогда как щелочная почва способствует появлению розового или красного цвета.

Когда почва кислая и имеет низкий уровень pH, цветы могут легко поглощать алюминий из почвы, запуская химическую реакцию, которая окрашивает лепестки в синий цвет.

Важно отметить, что этот лайфхак работает только на определенных сортах, таких как лацекап, крупнолистный и мопхед.

Такие сорта, как гортензии дуболистные или гладкие, например, Аннабель, никогда не посинеют.

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