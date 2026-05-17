Гортензии гарантированно изменят цвет: что добавить в почву

Гортензии являются одними из немногих садовых растений, способных естественным образом менять цвет своих цветов в зависимости от условий почвы.

Хотя многие садоводы считают, что цвет установлен при покупке растения, некоторые сорта могут со временем переходить с розового на синий или фиолетовый. По словам Джо МакГарри, эксперта по садоводству в питомниках Caragh, секрет кроется в почве, пишет Express.

Почему гортензии меняют цвет?

Изменение цвета происходит потому, что кислая почва делает алюминий более доступным для растения. Это влияет на пигменты лепестков, меняя оттенок цветов.

Так реагируют только некоторые сорта гортензий, в частности макрофила и пильчатая. Белые гортензии обычно остаются такими же независимо от состояния почвы.

Могут ли садоводы безопасно самостоятельно менять цвет гортензий?

Садоводы могут постепенно менять почвенные условия несколькими способами, чтобы стимулировать разнообразное цветения, хотя експертка предостерегает от более старомодных методов, связанных с ржавыми гвоздями.

Использование компоста из вересковых, кофейной гущи или сульфата алюминия — гораздо лучший подход для садоводов, которые хотят выращивать голубые гортензии. Эти методы мягко повышают кислотность почвы, не создавая лишних рисков в саду, объяснила она.

Сколько времени нужно, чтобы гортензии изменили цвет?

Гортензиям обычно требуется не менее одного вегетационного периода, чтобы показать заметные изменения цвета. Процесс требует терпения, поскольку почвенным условиям нужно время, чтобы повлиять на развитие бутонов.

