Гороскоп на 21 сентября: Львам повезет, а Тельцы будут разочарованы результатом своей работы

В понедельник, 21 сентября 2026 года, Луна пройдет через знак Козерога. Мы почувствуем потребность заняться своими обязанностями. День пролетит быстро, хотя мы не будем слишком разговорчивы или открыты для новых идей. Не стоит нервничать из-за пустяков или чрезмерно беспокоиться о сплетнях; лучше сосредоточиться на самом важном.

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Астрологи утверждают, что в 19:16 Луна войдет в знак Водолея, принося чувство блаженства. Меркурий образует секстиль с Юпитером, гарантируя, что встречи с друзьями, свидания и различные культурные мероприятия будут радостными, пишет Vogue.

Овен

Вы будете очень трудолюбивы. Однако лучше с вами не спорить, потому что вы быстро найдете отличные аргументы в защиту своих идей. Вы не позволите себя игнорировать или использовать в своих целях ни при каких обстоятельствах. Квадрат Луны благоприятствует расчету прибыли и денежных средств, а также поиску подработки. Старайтесь все объяснять спокойно, и вы найдете союзников, и все наладится.

Телец

С самого утра вы будете полны амбиций и креативности, вдохновляя других на действия. Тригон Луны придаст вам сил, и более сложные дела начнут вставать на свои места. Делайте все возможное для достижения успеха и демонстрируйте окружающим свои лучшие идеи. После работы настанет время для развлечений, а вечером Венера в оппозиции будет способствовать успешным встречам с друзьями. Однако лучше сходить на свидание, так как в любви у вас больше шансов на успех.

Близнецы

Соберитесь с силами и поверьте в себя, и вы закончите день на позитивной ноте. Сегодня стоит встретиться с важными людьми, так как вы легко привлечете внимание окружающих своими талантами и получите отличные оценки. Ваши новаторские идеи могут удивить более консервативных и спокойных людей, но не волнуйтесь. Вечером вам захочется чего-то более захватывающего, и вы будете увлечены спортивными соревнованиями. Если вы ищете фильм для просмотра, выберите остросюжетный криминальный триллер.

Рак

День пролетит быстро, но лучше избегать раздражающих людей. Если же вы с ними встретитесь, будьте осторожны в своих словах. Во время сложных дискуссий вы будете проявлять бунтарство, что может привести к недопониманию с упрямыми людьми. Лучше сосредоточиться на задачах, требующих концентрации и усилий. Зарабатывайте деньги и наверстывайте упущенное время, вместо того чтобы тратить энергию на других людей. Вечером Марс в вашем знаке поможет вам восстановить силы.

Лев

Вы будете общительны и очень любопытны, и скучные задачи не будут вашей сильной стороной. Из-за этого вы можете немного отстать, но не будете беспокоиться. Если у вас мало времени на работу, ищите полезных помощников. Меркурий в секстиле благоприятствует консультациям и переговорам, но не стоит слепо доверять каждому новому предложению. Выбирайте то, что действительно принесет вам выгоду. Послеобеденное время благоприятно для отдыха и развлечений, и вас ждет успех в любви.

Дева

Вы решите наверстать упущенное в работе. Соединение Солнца поможет вам добиться большего, чем другим, и день особенно благоприятен для приобретения новой информации и навыков. Однако после работы сохраняйте баланс, так как избыток обязанностей за последние несколько дней может несколько снизить ваш энтузиазм. Вечером спокойно подумайте, как вы можете избежать упущенных возможностей на работе, одновременно уделяя больше времени личным делам.

Весы

Не берите на себя слишком много, иначе у вас может не хватить энергии на утомительные обязанности. Будьте осторожны, ведь отвлекающие факторы могут даже заставить вас забыть о важном сроке или отправить сообщение. Вы избежите ненужных дискуссий, если не привлечете внимание неприятных людей. Вечером вам захочется провести время в одиночестве, помедитировать или просто расслабиться. Почитайте книгу или посмотрите сериал, и вы восстановите силы.

Скорпион

Венера в соединении благоприятствует упорному труду, и стоит приложить усилия, поскольку в финансовых вопросах вам сопутствует больше удачи. Заботьтесь о деньгах и продвижении по службе, но не ввязывайтесь в сомнительные интриги. Будьте верны себе, и вам нечего будет стыдиться. После работы подумайте о удовольствиях, вкусной еде и комфорте. Вы заслуживаете награды за весь свой труд. А когда отдохнете, у вас появятся еще лучшие идеи.

Стрелец

Вы будете мечтать о свободе. Встречи с друзьями или новое хобби окажутся интереснее работы или учебы. Вы не отстанете от важных дел, избежите неприятностей и легко добьетесь успеха. Вечером у вас будет много времени для творчества или хобби. Меркурий в секстиле способствует расслаблению, но только в хорошей компании. Скучные друзья могут раздражать, лучше избегать людей, которые портят настроение окружающим.

Козерог

Соединение Луны с вашим знаком подарит вам оптимизм и влияние. Действуйте быстро, ведь с утра вас ждут счастливые совпадения. Загадка наконец-то будет разгадана, или вы найдете что-то потерянное. Вас похвалят на работе, и вы даже заработаете дополнительные деньги. Вы продолжите добиваться успеха в любви, особенно если ищете новые отношения.

Водолей

Впереди у вас более спокойный день. Вы решите не вмешиваться в сложные дела. Возможно, вы даже спрячетесь от людей, которые слишком многого от вас ожидают. Сегодняшний квадрат Венеры благоприятствует вопросам, связанным с домом и семьей. Вы с удовольствием отправитесь за покупками и придумаете несколько отличных идей для дизайна интерьера. Не чувствуйте себя виноватыми; вам не нужно быть на побегушках у тех, кто даже не поблагодарит вас за заботу.

Рыбы

Вы мгновенно свяжете воедино различные факты, которые сегодня будет легче усвоить. Луна в секстиле поможет вам раскрыть секреты, а Солнце в оппозиции к вашему знаку приведет вас в интересные места. Вам удастся уладить важный вопрос, что поднимет вам настроение. Будьте вежливы с окружающими, но не бойтесь высказывать свое мнение. Во второй половине дня у вас будет время для развлечений, хобби или интересной лекции. Вы можете познакомиться с новыми друзьями и даже завести нового друга.

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