'Город без лета и свободы': в сети показали, как выглядит оккупированный Геническ, где раньше отдыхали тысячи людей. Видео

Оккупированный с 2022 года Россией Геническ на Херсонщине до полномасштабного вторжения РФ был курортным городом. Туда приезжали тысячи отдыхающих, которые "наводняли" местные пляжи, рынки и улицы.

Видео дня

Сейчас же туризм здесь остался разве что в воспоминаниях: под оккупантами в городе нет ни отдыхающих, ни оживленной торговли, да и местные жители без особой нужды стараются на улицу не выходить. Видео из города, у которого Россия отобрала страну, лето и свободу, показало херсонское издание МОСТ.

За три с лишним года оккупации Геническ, пишет издание, изменился до неузнаваемости. Если в 2021 году летом здесь кипела жизнь, а улицы и пляжи были переполнены туристами, которые ехали туда со всей Украины, то в 2025-м Геническ выглядит жутко пустым.

"Когда-то в летний сезон Геническ был переполнен: людные пляжи, шумные рынки, жизнь на каждом шагу. Сегодня здесь тишина. Пустые улицы, закрытые магазины, ни туристов, ни местных. Временно оккупированный Геническ — это город без людей. Без привычного лета. Без свободы", – отметили в редакции МОСТ, опубликовав присланное читателями видео из Геническа.

На видео зафиксированы улицы без единого человека или авто, магазины, которые в разгар дня не работают, пустая набережная. На ней, напоминают в МОСТе, еще в 2021-м негде было яблоку упасть.

Особой жуткой фантасмагоричности видам "мертвого" города добавляет флаг давно мертвого государства с серпом и молотом на здании посреди пустынной улицы.

Геническ – небольшой город на Херсонщине, в котором на начало полномасштабной войны официально проживали около 19 тысяч человек – расположен неподалеку от админграницы с оккупированным Россией Крымом, на берегу Утлюкского лимана и Генического пролива. Этот райцентр вместе с Арабатской стрелкой был морским, криматическим и частично грязевым курортом.

Из-за близости к захваченному полуострову о начале полномасштабной агрессии РФ жители Геническа узнали одними из первых, когда в городе на рассвете 24 февраля 2022 года раздались взрывы. В тот же день российские оккупационные войска зашли в город и захватили все государственные структуры. В Геническе оккупанты разместили свою технику, а на окраинах установили "блокпосты", на которых проверяли горожан, пытавшихся выехать из оккупации, на "принадлежность к ВСУ".

Именно здесь в первый день полномасштабной войны погиб уроженец Геническа, сапер инженерно-саперного отделения отдельного батальона 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Виталий Скакун. Чтобы не дать вражеским силам продвигаться вглубь территории Украины из уже захваченного Геническа, он взорвал Генический автомобильный мост – и сам погиб при взрыве, своей жизнью заплатив за выигранное для передислокации и занятия обороны побратимами время.

Воину, которому навсегда осталось 25 лет, посмертно было присвоено высшее государственное звание – Герой Украины.

Напомним, ранее в сети уже показывали, как выглядят в оккупации курорты Кирилловка и Геническ, которые ранее принимали много туристов. Там, где раньше отдыхали тысячи людей, сейчас царит запустение и разруха.

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