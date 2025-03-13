Гончаренко центры запустили первый чат-бот доверия для украинских учителей

Сеть образовательно-культурных центров Гончаренко запустила первый безвозмездный чат-бот доверия для украинских учителей. Это платформа, призванная помочь педагогам решать профессиональные вопросы, находить полезные ресурсы и получать психологическую поддержку.

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Об этом сообщила пресс-служба центров. По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, этот инструмент станет надежным помощником и поддержкой учителей, которые сталкиваются с трудностями в работе.

"Сегодня учителя работают в сверхсложных условиях и без должной поддержки. Зарплата 8000 гривен – и это за огромную ответственность, постоянную проверку знаний, документацию и работу с детьми, также переживающими стресс из-за войны. Чтобы помочь учителям справиться с этими вызовами, мы создали доверие чат-бот, где они смогут быстро и безопасно сообщать о проблемах, находить ресурсы для саморазвития и получать помощь. Только за первые сутки мы получили десятки запросов от украинских педагогов и предложений относительно того, как действительно должно функционировать украинское образование", — делится Алексей Гончаренко.

Чат-бот поможет учителям решать неотложные вопросы, найти поддержку и полезные ресурсы. Он работает в режиме 24/7 и предлагает:

– сбор жалоб и запросов от учителей со всей страны;

– персональные консультации и советы;

– подборку полезных ресурсов, повышения квалификации, обучения и психологической поддержки;

– возможность сформировать личный запрос об изменениях в образовании.

Все обращения через чат-бот полностью анонимны. Информацию просматривает только команда инициативы #УчителяТежВоины, которая работает над улучшением условий труда педагогов и повышением престижа профессии учителя. При необходимости активисты будут подавать запросы в МОН или другие органы, касающиеся жалобы и уведомления пользователей чат-бота.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, достаточно перейти по этой ссылке, нажать "Начать" и выбрать нужный раздел.

Чат-бот создан в рамках всеукраинской кампании #УчителяТежВоины, объединяющей учителей и активистов в борьбе за качественное образование и надлежащие условия труда. Организаторы призывают педагогов поддержать петицию о повышении заработных плат и присоединиться к кампании #УчителяТежВоины.

"Мы каждый день работаем над улучшением чат-бота — все для того, чтобы поддержать, подсказать и помочь сделать украинское образование действительно качественным, а работу учителя – престижной", – отмечают в инициативе #УчителяТежВоины.