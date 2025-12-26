Год мощных начал: что означает в нумерологии 2026-й

Нумерология говорит, что 2026 год – это универсальный первый год, символизирующий лидерство и новые начинания. Духовная энергия 2026 ощущается захватывающей, полной надежды и оптимизма.

Видео дня

Определение нумерологии 2026 года начинается с добавления отдельных цифр года, пока 2026 не станет единственным корнем числа. К счастью, это довольно простая математика, которую может выполнить каждый, пишет OBOZ.UA.

Сначала сложите отдельные цифры числа 2026: 2 + 2 + 0 + 6 = 10. Затем сложите отдельные цифры числа 10: 10 + 1 = 1. Учитывая, что больше ничего не нужно сокращать, можно считать, что корень числа 2026 равен 1.

Поскольку корневое число 2026 года равно 1, этот год официально считается Первым годом. Другими словами, 2026 год воплощает энергию числа один в нумерологии. Первый год требует мужества, храбрости и уверенности для начала чего-то нового. Он может изменить вашу жизнь, но вы должны быть готовы броситься в неизвестное. Начинать что-то с нуля будет нелегко, если у вас нет правильного отношения. Войдите в Первый год с сильным чувством уверенности в себе и беспристрастности, беря на себя инициативу в своем следующем разделе.

Кроме того, что 2026 год – это Первый год, он также является Универсальным. Он не сосредоточен на каких-то конкретных знаках зодиака, месяцах рождения или числах жизненного пути. Универсальный год влияет на всех.

Новый год всегда приносит безграничные возможности. Романтика, процветание, путешествия и многое другое могут найти вас в 2026 году. Все действительно возможно в течение первого года Универсала, если вы готовы начать. Число один в нумерологии сочетается с независимостью и лидерством, поэтому первый год Универсала будет иметь ободряющий подтекст. Считайте это толчком, которого вы, возможно, ждали, чтобы сделать прыжок.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.