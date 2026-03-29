Глазурь на паску за 20 секунд из одного ингредиента: спасет от трещин

Перед Пасхой хозяйки все чаще ищут простые и быстрые решения для декора паски. Особенно актуальные рецепты, которые не требуют сложных ингредиентов и занимают минимум времени. Одним из таких вариантов стала глазурь из маршмеллоу, которую можно приготовить буквально за считанные секунды. Она имеет красивую текстуру, не растекается и выглядит очень аккуратно.

Идеей приготовления элементерной глазури из одного ингредиента на паску поделилась фудблогер valerikiry на своей странице в TikTok.

Ингредиенты:

маршмеллоу – 10 шт. (+ 1 ст.л. воды)

Способ приготовления:

1. Маршмеллоу выложите в глубокую миску, добавьте воду и поставьте в микроволновую печь на 10-20 секунд.

2. Достаньте и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

3. Если масса еще не полностью растопилась, верните ее в микроволновку еще на 5-10 секунд и снова перемешайте.

4. Готовую глазурь сразу нанесите на паску, пока она теплая и пластичная.

5. По желанию украсьте кондитерской посыпкой или другими декоративными элементами.

Полезные советы

Глазурь хорошо держится на поверхности, не растекается и равномерно покрывает выпечку. Она высыхает примерно за 2-3 часа, образуя гладкую и эластичную поверхность без трещин. Если планируете хранить куличи, лучше держать их в закрытых коробках, чтобы сохранить текстуру глазури.

