Гетьман і меценат Іван МАЗЕПА повертається до Києво-Печерської лаври.

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В Ливарні Ігоря Давидова відомі українські скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов презентували свою роботу над памʼятником Івану Мазепі.

Як відомо, очільник Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко та Фонд Миколи Томенка "Рідна країна" виступили з ініціативою створення та встановлення памʼятника знаменитому Гетьману та визначному меценату Івану Мазепі в Києво-Печерській лаврі.

Реалізацію проекту наразі підтримує Київський університет будівництва та архітектури (ректор Олексій Дніпров) та Фонд "Залишайся з Україною" (Климент Хоха, Валерій Дзякун).

Ця важлива історико-просвітницька справа здійснюється виключно за меценатські кошти. Тож всі охочі ще зможуть приєднатися до її остаточного втілення, оскільки попереду ще виливка із бронзи та робота над гранітною основою памʼятника.

Нагадаю, що Іван Мазепа був одним із найбільших меценатів в історії Києво-Печерськоі лаври. За його кошти було збудовано:

- Церкву Всіх Святих, яку в 1846 році намалював Тарас Шевченко;

- майже кілометрові мури Лаври та її вежі;

а також:

- відновлена Троїцька Надбрамна церква;

- відреставровано Успенський собор.

В планах ініціаторів цього проекту також відкриття Музею Івану Мазепі в Онуфріївській (Палатній)) вежі, яка знаходиться на території Києво-Печерської лаври.

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