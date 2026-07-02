Где воры ищут драгоценности и как защититься от ограбления: простые правила

Большинство квартирных воров после проникновения в дом в первую очередь направляются в главную спальню. Там они рассчитывают найти деньги, драгоценности и важные документы. Именно предполагаемые тайники чаще всего становятся первыми объектами обыска.

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Поэтому владельцам жилья стоит изменить подход к хранению ценных вещей. Об этом сообщает польское издание Onet.

Воры действуют по отработанной схеме и не тратят время на хаотичный поиск. В первую очередь они проверяют места, где люди чаще всего оставляют ценности: выдвижные ящики прикроватных тумбочек, шкафы, пространство под матрасом, шкатулки для украшений и небольшие сейфы, находящиеся на виду.

После быстрого обыска спальни грабители обычно переходят в другие комнаты в поисках электроники, которую можно легко продать. Из-за этого даже хорошо спрятанные драгоценности могут быть найдены, если они расположены в привычных для большинства людей местах.

Эксперт Клифф Лент подчеркивает, что самый эффективный способ защитить имущество — не искать "идеальное" укрытие, а сделать его непредсказуемым. Также не рекомендуется хранить все ценности в одном месте, особенно в спальне, а лучше распределять их по разным комнатам дома.

Среди практических советов также – использовать для хранения обычные предметы быта, которые не привлекают внимания, например декоративные емкости или другие вещи со скрытыми отсеками. Кроме того, стоит создавать дополнительные препятствия для злоумышленника, ведь каждая лишняя минута, потраченная на поиски, увеличивает риск его разоблачения.

На самом деле наилучшую защиту жилья обеспечивает комплексный подход, например надежные двери и замки, сигнализация, камеры видеонаблюдения, качественное освещение территории и осторожность в распространении информации о наличии дорогих вещей в доме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многие украинцы при посещении супермаркетов или торговых центров сталкивались с просьбой или даже требованием охранников оставить личные вещи или сумки в специальных камерах хранения. Впрочем, мало кто знает, что делать это необязательно, а также что супермаркет несёт материальную ответственность за вещи, пропавшие из камеры хранения.

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