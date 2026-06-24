Возместят все до копейки: что делать, если из ячейки камеры хранения в супермаркете пропали вещи
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Многие украинцы при посещении супермаркетов или торговых центров сталкивались с просьбой или даже требованием охранников оставить личные вещи или сумки в специальных камерах хранения. Впрочем, мало кто знает, что делать это необязательно, а также что супермаркет несёт материальную ответственность за вещи, пропавшие из камеры хранения.
Такое неприятное событие может произойти в любом супермаркете – АТБ, "Сильпо", "Ашани" или любом другом. OBOZ.UA выяснял, обязаны ли посетители сдавать сумки и как защитить свои права, если вещи все же украли.
Обязательно ли пользоваться камерой хранения?
Оставлять свои вещи в камере хранения – это исключительно ваше право, а не обязанность, отмечают в Госслужбе по защите прав потребителей. Ни один нормативно-правовой акт в Украине не обязывает покупателя сдавать личные вещи перед входом в торговый зал.
Если охрана заведения настойчиво требует оставить сумку в камере хранения или не пускает вас в магазин, такие действия являются незаконными. Вы имеете полное право проходить внутрь со своими вещами, если среди них нет товаров, которые продаются именно в этом супермаркете (в таком случае охранник может лишь попросить показать их на кассе или упаковать в специальный пакет).
Когда вы добровольно кладёте вещи в камеру и закрываете её на ключ, между вами и магазином фактически заключается безвозмездный договор хранения. Факт передачи вещей подтверждается ключом с номером или жетоном.
Кто на самом деле несёт ответственность за вещи
Таблички с надписями "Администрация заведения не несет ответственности за сохранность вещей в камерах хранения" являются прямым введением покупателей в заблуждение. Впрочем, они не имеют никакой юридической силы.
В соответствии с частью 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины ответственность за хранение вещей в таких камерах полностью возлагается на администрацию заведения. Поскольку магазин предлагает услугу хранения, он обязан обеспечить надлежащую охрану этих камер. В случае утери, повреждения или кражи вещей хранитель (то есть супермаркет) должен полностью возместить покупателю весь причиненный ущерб в размере стоимости пропавшего имущества.
Как действовать, если ваши вещи пропали: пошаговая инструкция
- Вызовите администрацию и охрану
Немедленно сообщите об инциденте старшему менеджеру магазина или руководителю смены охраны. Требуйте зафиксировать факт кражи.
- Вызовите полицию
Не соглашайтесь на предложения администрации "разобраться самостоятельно без лишнего шума". Звоните по номеру 102.
- Зафиксируйте доказательства
Обязательно сохраните ключ или жетон от камеры хранения – это ваше главное подтверждение того, что вещи были сданы на хранение. Также требуйте от администрации сохранить и просмотреть записи с камер видеонаблюдения, направленных на зону хранения.
- Составьте подробный перечень
Пока едет полиция, вспомните и запишите, что именно находилось в вашей сумке. Подробно опишите полицейским все вещи, их характеристики, бренд, цвет и приблизительную стоимость для фиксации в официальном протоколе.
Что делать, если магазин отказывается платить
В большинстве случаев супермаркеты пытаются избежать выплат. Если администрация магазина отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном объеме после проведения полицейского расследования, у вас есть законное право обратиться с соответствующим иском в суд.
Основными доказательствами в суде будут выписка из Единого реестра досудебных расследований (заявление в полицию), показания свидетелей (если вы были с друзьями или родственниками), сохранившийся ключ от ячейки, а также чеки на вещи, которые находились в сумке (если они сохранились), что поможет доказать сумму причиненного ущерба.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут столкнуться в супермаркетах и других торговых заведениях с обваживанием. То есть когда фактический вес товара "не дотягивает" до заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. Однако это является нарушением прав потребителя. Поэтому покупатели могут подавать жалобы на такие заведения.
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