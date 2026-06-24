Возместят все до копейки: что делать, если из ячейки камеры хранения в супермаркете пропали вещи

Многие украинцы при посещении супермаркетов или торговых центров сталкивались с просьбой или даже требованием охранников оставить личные вещи или сумки в специальных камерах хранения. Впрочем, мало кто знает, что делать это необязательно, а также что супермаркет несёт материальную ответственность за вещи, пропавшие из камеры хранения.

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Такое неприятное событие может произойти в любом супермаркете – АТБ, "Сильпо", "Ашани" или любом другом. OBOZ.UA выяснял, обязаны ли посетители сдавать сумки и как защитить свои права, если вещи все же украли.

Обязательно ли пользоваться камерой хранения?

Оставлять свои вещи в камере хранения – это исключительно ваше право, а не обязанность, отмечают в Госслужбе по защите прав потребителей. Ни один нормативно-правовой акт в Украине не обязывает покупателя сдавать личные вещи перед входом в торговый зал.

Если охрана заведения настойчиво требует оставить сумку в камере хранения или не пускает вас в магазин, такие действия являются незаконными. Вы имеете полное право проходить внутрь со своими вещами, если среди них нет товаров, которые продаются именно в этом супермаркете (в таком случае охранник может лишь попросить показать их на кассе или упаковать в специальный пакет).

Когда вы добровольно кладёте вещи в камеру и закрываете её на ключ, между вами и магазином фактически заключается безвозмездный договор хранения. Факт передачи вещей подтверждается ключом с номером или жетоном.

Кто на самом деле несёт ответственность за вещи

Таблички с надписями "Администрация заведения не несет ответственности за сохранность вещей в камерах хранения" являются прямым введением покупателей в заблуждение. Впрочем, они не имеют никакой юридической силы.

В соответствии с частью 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины ответственность за хранение вещей в таких камерах полностью возлагается на администрацию заведения. Поскольку магазин предлагает услугу хранения, он обязан обеспечить надлежащую охрану этих камер. В случае утери, повреждения или кражи вещей хранитель (то есть супермаркет) должен полностью возместить покупателю весь причиненный ущерб в размере стоимости пропавшего имущества.

Как действовать, если ваши вещи пропали: пошаговая инструкция

Вызовите администрацию и охрану

Немедленно сообщите об инциденте старшему менеджеру магазина или руководителю смены охраны. Требуйте зафиксировать факт кражи.

Вызовите полицию

Не соглашайтесь на предложения администрации "разобраться самостоятельно без лишнего шума". Звоните по номеру 102.

Зафиксируйте доказательства

Обязательно сохраните ключ или жетон от камеры хранения – это ваше главное подтверждение того, что вещи были сданы на хранение. Также требуйте от администрации сохранить и просмотреть записи с камер видеонаблюдения, направленных на зону хранения.

Составьте подробный перечень

Пока едет полиция, вспомните и запишите, что именно находилось в вашей сумке. Подробно опишите полицейским все вещи, их характеристики, бренд, цвет и приблизительную стоимость для фиксации в официальном протоколе.

Что делать, если магазин отказывается платить

В большинстве случаев супермаркеты пытаются избежать выплат. Если администрация магазина отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном объеме после проведения полицейского расследования, у вас есть законное право обратиться с соответствующим иском в суд.

Основными доказательствами в суде будут выписка из Единого реестра досудебных расследований (заявление в полицию), показания свидетелей (если вы были с друзьями или родственниками), сохранившийся ключ от ячейки, а также чеки на вещи, которые находились в сумке (если они сохранились), что поможет доказать сумму причиненного ущерба.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы могут столкнуться в супермаркетах и других торговых заведениях с обваживанием. То есть когда фактический вес товара "не дотягивает" до заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. Однако это является нарушением прав потребителя. Поэтому покупатели могут подавать жалобы на такие заведения.

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