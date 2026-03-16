Где в холодильнике категорически нельзя хранить яйца, иначе сразу испортятся: делимся полезной информацией

Яйца – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Готовить из них можно очень много вкусных и полезных блюд, например, омлет, яичницу, а также яйца-пашот, шакшуку, майонез, выпечку, салаты. Очень важно знать, где и как правильно нужно хранить яйца, чтобы они не портились.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, где и как лучше всего хранить яйца, чтобы они долго не портились.

Где нельзя хранить яйца и почему

Нельзя хранить яйца в дверце холодильника

При открытии холодильника на дверце температура колеблется, что нарушает защитный слой скорлупы и создает условия для развития бактерий.

Высокая влажность

На дверце часто выше влажность, которая вместе с колебаниями температуры способствует образованию конденсата, что вредно для защиты яйца.

Риск повреждений

Частое открывание и закрывание дверцы может привести к микротрещинам на скорлупе.

Пористость скорлупы

Яйца впитывают запахи других продуктов (рыба, сыр) через поры в скорлупе, поэтому хранение возле них испортит вкус.

Советы по хранению

Храните яйца на средней или верхней полке внутри холодильника, а не в дверце. Держите их в оригинальной картонной коробке, она обеспечивает терморегуляцию и защиту от посторонних запахов.

Не мойте перед хранением

Мытье разрушает естественную защитную кутикулу. Мойте только непосредственно перед использованием.

Положение – лучше класть яйца острым концом вниз.

