Где в холодильнике категорически нельзя хранить яйца, иначе сразу испортятся: делимся полезной информацией
Яйца – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Готовить из них можно очень много вкусных и полезных блюд, например, омлет, яичницу, а также яйца-пашот, шакшуку, майонез, выпечку, салаты. Очень важно знать, где и как правильно нужно хранить яйца, чтобы они не портились.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, где и как лучше всего хранить яйца, чтобы они долго не портились.
Где нельзя хранить яйца и почему
Нельзя хранить яйца в дверце холодильника
При открытии холодильника на дверце температура колеблется, что нарушает защитный слой скорлупы и создает условия для развития бактерий.
Высокая влажность
На дверце часто выше влажность, которая вместе с колебаниями температуры способствует образованию конденсата, что вредно для защиты яйца.
Риск повреждений
Частое открывание и закрывание дверцы может привести к микротрещинам на скорлупе.
Пористость скорлупы
Яйца впитывают запахи других продуктов (рыба, сыр) через поры в скорлупе, поэтому хранение возле них испортит вкус.
Советы по хранению
Храните яйца на средней или верхней полке внутри холодильника, а не в дверце. Держите их в оригинальной картонной коробке, она обеспечивает терморегуляцию и защиту от посторонних запахов.
Не мойте перед хранением
Мытье разрушает естественную защитную кутикулу. Мойте только непосредственно перед использованием.
Положение – лучше класть яйца острым концом вниз.
