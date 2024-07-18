Где станет немного прохладнее: прогноз погоды на 19 июля

В Украине 19 июля погода станет немного менее "адской". Ожидается небольшое понижение температуры, хотя в некоторых регионах жара еще сохранится.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в пятницу переменная облачность и преимущественно без осадков.

Лишь в Карпатах и юго-востоке страны возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер умеренный, преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных и Винницких областях составит +16...+21 градус, днем поднимется до +25...+30.

В Карпатах ночью будет +14...+17 градусов, а днем +18...+23.

В других регионах ночью ожидается +20...+25, днем +29...+34.

В то же время, сильная жара сохранится еще в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму. В этих регионах днем столбики термометров будут показывать +35...+38 градусов. Ночью +23...+26.

В Киеве и области 19 июля переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается около +20 градусов, а днем +27…+29.

По области ночью +16...+21, днем +25...+30.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталии Диденко, в пятницу, 19 июля, во всех регионах Украины немного снизится температура воздуха. Незначительное похолодание принесет атмосферный фронт, который начал заходить на территорию нашей страны и вызвал дожди и ливни.

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