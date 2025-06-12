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Где и чем потереть огурец, чтобы он не был горьким: делимся действенным лайфхаком

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Домашние огурцы

Свежие огурцы – очень ценный и полезный овощ, который можно есть каждый день. Из свежих огурцов получатся очень вкусные салаты, а также закуски и напитки. Но, очень часто свежие огурцы имеют горький привкус. 

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Хрустящие и сочные огурцы

Редакция FoodOboz делится действенным лайфхаков, благодаря которому вы очень быстро устраните источник горечи в свежих огурцах. 

Домашние огурцы

Где потереть огурец, чтобы он не был горьким

Горечь огурцам дает веществом под названием кукурбитацин. Обычно он находится в стеблях огурца, а также корнях и листьях. Но, очень важно знать, что если огурцы растут в неблагоприятных условиях, им не подходит температура и почва, тогда кукурбитацин может накапливаться как в кожуре, так и мякоти плода.

Что делать, чтобы огурцы не были горькими

Как убрать горечь из огурцов 

Для того, чтобы нейтрализовать горечь, нужно всего лишь отрезать кончик огурца со стороны, где он был прикреплен к стеблю. И самое важно – этим же срезанным кусочком нужно потереть мякоть огурца, пока не появится белая пена, которая и содержит кукурбитацин.

Как убрать горечь из огурцов

После промойте огурец холодной водой и можно есть абсолютно не горький плод!

Свежие огурцы

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