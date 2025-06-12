Где и чем потереть огурец, чтобы он не был горьким: делимся действенным лайфхаком

Свежие огурцы – очень ценный и полезный овощ, который можно есть каждый день. Из свежих огурцов получатся очень вкусные салаты, а также закуски и напитки. Но, очень часто свежие огурцы имеют горький привкус.

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Редакция FoodOboz делится действенным лайфхаков, благодаря которому вы очень быстро устраните источник горечи в свежих огурцах.

Где потереть огурец, чтобы он не был горьким

Горечь огурцам дает веществом под названием кукурбитацин. Обычно он находится в стеблях огурца, а также корнях и листьях. Но, очень важно знать, что если огурцы растут в неблагоприятных условиях, им не подходит температура и почва, тогда кукурбитацин может накапливаться как в кожуре, так и мякоти плода.

Как убрать горечь из огурцов

Для того, чтобы нейтрализовать горечь, нужно всего лишь отрезать кончик огурца со стороны, где он был прикреплен к стеблю. И самое важно – этим же срезанным кусочком нужно потереть мякоть огурца, пока не появится белая пена, которая и содержит кукурбитацин.

После промойте огурец холодной водой и можно есть абсолютно не горький плод!

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