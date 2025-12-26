Где хранить яйца, чтобы они оставались свежими неделями: лучшее место

Яйца могут оставаться свежими неделями, если их хранить в одном конкретном месте на кухне, утверждают эксперты по питанию, которые стремятся решить давнюю бытовую дискуссию.

По словам специалистов, яйца хранятся в магазинах без холодильника, чтобы избежать резких перепадов температуры. Если они продаются холодными, а затем нагреваются по дороге домой, на скорлупе может образовываться конденсат, а это – идеальные условия для роста бактерий. Именно поэтому супермаркеты избегают их охлаждения, пишет Express.

Однако, лучшее место для хранения яиц дома – это как раз холодильник, где они могут оставаться свежими в течение трех-четырех недель.

При этом эксперты акцентируют внимание на том, что яйца следует хранить в оригинальной картонной коробке на внутренней полке холодильника, а не в дверце. Это поддерживает их постоянную температуру, замедляет рост бактерий и предотвращает порчу.

Они добавили, что идеальной является температура в холодильнике 4°C или ниже. Хранение яиц в коробке также защищает пористую поверхность скорлупы от поглощения сильных запахов от находящихся рядом продуктов, таких как сыр или лук, и облегчает отслеживание срока годности.

Хотя многие холодильники имеют встроенные держатели для яиц в дверце, эксперты предостерегают от их использования. Дверца часто открывается в течение дня, что приводит к колебаниям температуры, которые могут сократить срок годности яиц.

