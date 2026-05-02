Где хранить лимоны, чтобы они оставались свежими неделями

Лимоны – невероятно важный ингредиент на кухне, который имеет много применений. Их сок идеально подходит для добавления в напитки, десерты и салаты.

Однако их часто хранят неправильно, как в холодильнике, так и вне его, что может привести к их быстрой порче или появлению плесени, пишет OBOZ.UA.

Если вы планируете использовать лимоны в течение нескольких дней после покупки, вы можете хранить их вне холодильника, но в прохладном, затененном месте. Держите их подальше от прямых солнечных лучей. В идеале, поместите их в миску, выстланную бумажными полотенцами, чтобы помочь регулировать влажность. Избегайте хранения их вместе с другими фруктами

Если вы хотите продлить свежесть лимонов, храните их в холодильнике. Поместите их в хлопчатобумажный или льняной мешочек или бумажный пакет и поместите в отделение для фруктов и овощей. Это позволит сохранить их нужную температуру и пищевую ценность до нескольких недель. Стоит отметить, что герметичные полиэтиленовые пакеты предотвращают высыхание фруктов, но они могут ограничивать циркуляцию воздуха, что способствует росту плесени.

Еще одно интересное решение – хранить лимоны в банке с холодной водой. Просто поместите целые, помытые фрукты в герметичный контейнер, залейте водой и храните в холодильнике. Это поможет лимонам сохранить свой вкус, твердость и свежесть. Только не забывайте менять воду каждые несколько дней.

Разрезанный лимон лучше всего хранить в герметичном стеклянном контейнере в холодильнике и использовать в течение нескольких дней. Таким образом, он не впитает вкус других продуктов, а также медленнее высохнет.

Также нет причин не замораживать лимоны. Если вы не планируете использовать их сразу, вы можете заморозить их целыми или нарезанными кусочками. Приготовленные таким образом, они прекрасно дополнят такие вещи, как мятная вода или лимонад.

Вы также можете заморозить тертую цедру лимона и добавлять ее непосредственно в торты и десерты. Также отличная идея налить лимонный сок в формочки для льда – это очень удобное решение.

