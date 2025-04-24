Фонд Рината Ахметова отправил в Полтаву помощь для переселенцев из Светлодарской громады

Гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова отправился в Полтаву. Помощь смогут получить ВПЛ из Светлодарской громады Донецкой области, которые относятся к наиболее незащищенным категориям. А именно:

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– пенсионеры,

– люди с инвалидностью,

– семьи с детьми,

– малообеспеченные граждане.

В составе каждого набора – продукты, которые долго хранятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.