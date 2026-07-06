Фонд Рината Ахметова и Офис омбудсмена расширяют сотрудничество: стороны подписали меморандум

Фонд Рината Ахметова и Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (Офис омбудсмена) подписали меморандум о сотрудничестве. Этот документ знаменует начало нового этапа партнерства, в центре которого – развитие Национального центра защиты прав человека и реализация совместных правозащитных и гуманитарных инициатив.

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Сотрудничество между Фондом и Офисом омбудсмена продолжается с 2023 года. Его первый этап реализовывался прежде всего в рамках проекта "Сердце Азовстали". Тогда партнеры объединили усилия для поддержки защитников Мариуполя, освобожденных из российского плена, и семей, которые продолжают ждать своих близких. В частности, Фонд обеспечил специализированный транспорт для встречи военнопленных после обменов, а также участвовал в реализации других совместных инициатив, направленных на защиту их прав.

Новый меморандум открывает гораздо более широкие возможности для сотрудничества. Одним из ключевых направлений станет развитие Национального центра защиты прав человека – пространства, которое объединит правозащитные проекты, документирование военных преступлений, просветительские инициативы и сохранение памяти о событиях войны.

"Сегодня Офис омбудсмена создает Национальный центр защиты прав человека – пространство, которое поможет не только говорить о правах человека, но и системно работать над их защитой. Для нас большая честь быть одним из четырех национальных партнеров этого проекта. В то же время наша задача – не только помочь создать центр, но и наполнить его содержанием. Именно поэтому Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова и экспозиция "М86. Летопись обороны Мариуполя" станут важной частью этого пространства как источники свидетельств, памяти и экспертизы о войне, нарушениях прав человека и пути к восстановлению справедливости", – отметила председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В помещении Центра уже разместились две важные экспозиции: "Шлем памяти. Продолжение истории" о 22 спортсменах, погибших в Мариуполе, и "М86. Летопись обороны Мариуполя", посвященная 86 дням героической обороны города.

"Мы хотим, чтобы каждый международный партнер, приезжающий в Украину, мог не просто услышать о трагедии Мариуполя, а буквально почувствовать ее. Для нас также чрезвычайно важно постоянно напоминать миру об украинских военнопленных. Защитники Мариуполя остаются одной из самых сложных категорий для возвращения, и чем больше международное сообщество будет говорить о них, тем сильнее будет давление на Россию", – подчеркнул Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Еще одним направлением сотрудничества станет поддержка молодежи в возрасте 18–23 лет, возвращающейся в Украину после депортации или пребывания на временно оккупированных территориях в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA. Стороны будут работать над проектом, который поможет молодым людям адаптироваться к жизни в Украине, получить возможности для обучения, профессионального развития и трудоустройства.

"Для нас это сотрудничество — это прежде всего будущее людей. Сегодня мы расширяем наши программы поддержки и совместно с Офисом омбудсмена запускаем новое направление для молодежи, возвращающейся в Украину после депортации или жизни в условиях оккупации. Важно не просто помочь им вернуться домой, а создать условия, чтобы они могли учиться, работать, развиваться и строить свою жизнь именно в Украине. Речь идет о восстановлении человеческого потенциала страны", – подчеркнула генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова.

Таким образом, партнерство между Фондом Рината Ахметова и Офисом омбудсмена выходит на новый уровень – от поддержки военнопленных и их семей до комплексного сотрудничества в сфере защиты прав человека, сохранения исторической памяти и поддержки людей, наиболее пострадавших от войны.