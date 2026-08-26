Фонд "Домино" передал 12 внедорожников для военных и людей с ограниченной мобильностью

Накануне Дня Независимости Украины благотворительная организация Domino Foundation, основанная Антоном и Анастасией Шухниными, передала 12 внедорожников Mitsubishi L200 с повышенной проходимостью. Автомобили предназначены для работы там, где надёжный транспорт сегодня имеет особое значение: часть машин отправится в прифронтовые регионы, ещё одна будет помогать подопечным перенесённого из Луганской области Попаснянского областного психоневрологического интерната.

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По словам основателя Domino Foundation Антона Шухнина, переданы Mitsubishi L200 выбрали не случайно. Благодаря высокой проходимости и вместимости такие автомобили могут работать в сложных дорожных условиях и выполнять широкий спектр задач.

"Это не просто передача транспорта, это реальная помощь людям, поддержка тех, кто каждый день работает ради других, ради нашей победы. И это еще один вклад в укрепление нашей страны. Автомобили, которые мы передаем сегодня, – это Mitsubishi L200. Это очень надёжный, мощный автомобиль с высокой проходимостью", – подчеркнул Антон Шухнин.

Часть переданного транспорта планируется использовать в прифронтовых регионах, в частности при выполнении важных задач по строительству фортификационных сооружений. Еще один Mitsubishi L200 получил Попаснянский областной психоневрологический интернат.

После начала полномасштабного вторжения учреждение было перемещено из зоны активных боевых действий в Луганской области в поселок Краснойльск Черновицкой области, где продолжило оказывать социальные услуги своим подопечным. В горной местности Буковины автомобиль повышенной проходимости для учреждения особенно важен.

Как рассказал заместитель директора интерната по организации оказания социальных услуг Дмитрий Федченко, автомобиль будут использовать, в частности, для перевозки подопечных в медицинские и социальные учреждения.

"В связи с тем, что учреждение перенесено в горную местность Черновицкой области, на Буковину, этот автомобиль будет очень кстати. Он будет использоваться для перевозки наших подопечных в медицинские учреждения, в социальные учреждения. Учитывая, что в учреждении находятся люди с ограниченными физическими возможностями, которые передвигаются на инвалидных колясках, это транспортное средство будет очень кстати – оно позволит перевозить как человека, так и инвалидную коляску в кузове этого транспортного средства. Администрация Попаснянского областного психоневрологического интерната искренне благодарит команду Domino Foundation за оказанную помощь в виде пикапа", – отметил Дмитрий Федченко.

Для Domino Foundation передача автомобилей стала продолжением системной благотворительной деятельности. Одно из ключевых направлений этой деятельности – поддержка Сил обороны Украины. Ранее фонд Антона Шухнина приобрел для военных Toyota Hilux стоимостью более 3 млн грн, который дополнительно оборудовали для работы в боевых условиях. Вместе с волонтёрами на Покровское направление передавали и мощный Dodge RAM. Отдельные внедорожники получали подразделения ГУР, в частности спецподразделение "Артан".

Для нужд украинской разведки Domino Foundation также передал специализированный Mercedes Sprinter с усиленной подвеской и увеличенной грузоподъемностью. Помощь не ограничивается транспортом: военные получали от фонда дроны Mavic, снаряжение, зарядные станции и другое необходимое оборудование.

В то же время команда Шухнина оказывает поддержку и гражданским лицам, пострадавшим в результате российской агрессии. Среди реализованных инициатив – помощь более чем сотне семей переселенцев из Херсонской, Луганской и Запорожской областей. К началу учебного года детям из этих семей передавали рюкзаки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества. Фонд также поддерживал центр "Возрождение", который помогает детям-переселенцам с инвалидностью.

Сам Антон Шухнин хорошо знаком с опытом вынужденного переселения: после оккупации Донецка в 2014 году он вместе с семьей переехал в Киев. После начала полномасштабной войны помощь военным, переселенцам и людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах, стала одним из постоянных направлений его деятельности.

Новая поставка 12 автомобилей Mitsubishi L200 продолжает эту работу: от выполнения задач на фронте до помощи людям, которым из-за состояния здоровья и последствий войны особенно нужна мобильность.