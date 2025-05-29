В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный аукцион, организованный для сбора средств на строительство спортивной площадки для детей-сирот в Житомире. Мероприятие прошло при поддержке Фонда Андрея Матюхи.

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Аукцион объединил спортивное сообщество, журналистов и представителей благотворительных организаций. Среди лотов были представлены уникальные вещи с автографами известных спортсменов, в частности футболки Александра Зинченко и Ильи Забарного, мячи с подписями Андрея Шевченко и игроков национальной сборной, боксерские перчатки Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовок Сергея Стаховского, а также коллекционная монета от абсолютного чемпиона мира по боксу.

Матюха Андрей Валерьевич: стратегическая поддержка спорта и образования

Фонд Андрея Матюхи активно поддерживает инициативы, направленные на развитие спортивной и образовательной инфраструктуры, медицинских проектов, а также на помощь ветеранам и укрепление обороноспособности страны. Подобные мероприятия являются частью долгосрочной стратегии фонда, направленной на поддержку украинских общин.

Основные направления деятельности фонда:

поддержка спорта, образования и медицины;

реализация проектов помощи ветеранам;

участие в развитии обороноспособности страны.

Благодаря совместным усилиям благотворителей и участников мероприятия новая спортивная площадка позволит около 6 тысячам детей Житомирской области приобщиться к спорту.