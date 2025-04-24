Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

Современная Украина становится свидетелем того, как бизнес начинает активно приобщаться к решению общественно важных проблем. Один из ярких примеров – Фонд Андрея Матюхи. В последние месяцы организация поддержала ряд инициатив в сфере здравоохранения и культурной интеграции, проявив прагматический подход, акцент на результативности и символическом влиянии действий.

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Медицинские инновации: партнерство с "Охматдетом"

В апреле совместно с платформой Good Donations фонд Андрея Валерьевича Матюхи передал в "Охматдет" хирургическое оборудование Thompson для срочной хирургии. Общая стоимость проекта составила 2,22 млн грн. Это оборудование позволяет украинским врачам работать на уровне мировых стандартов.

"Мы хотим, чтобы украинские дети лечились не хуже, чем в лучших клиниках мира. И мы сделаем для этого все возможное", – подчеркнул Андрей Матюха.

Преимущества системы Thompson:

Максимальная визуализация операционной зоны Надежная фиксация инструментов с высокой точностью Уменьшение риска травмирования тканей Сокращение времени операции и анестезии Улучшение логистики работы в операционной

По оценкам врачей, ежегодно более 300 операций будут проводиться с более высокой точностью и безопаснее.

Символическая сила культуры: проект ORIGAMI for UKRAINE

На фасаде Музея истории Киева появились 5000 бумажных птиц в рамках инсталляции ORIGAMI for UKRAINE – символа мира и поддержки. Инициатива имеет и благотворительное измерение: средства, собранные на выставке, пойдут на приобретение оборудования для киевского реабилитационного центра.

"Культура – это еще один уровень помощи. Именно такие проекты, как ORIGAMI for UKRAINE, вдохновляют и объединяют", – отметили в фонде.

Инсталляция стала результатом совместного творчества, к которому приобщились дети из Дворца молодежи, придавая проекту особую душевность. Сам Андрей Матюха подчеркнул: "Во время, когда страна борется за жизнь и свободу, такие символы, как птицы оригами, имеют огромное значение. Они не просто украшают – они говорят".

Проект также играет роль в международном культурном диалоге между Киевом и Брюсселем.

Основные направления работы и стратегия развития

Фонд реализует деятельность по нескольким приоритетным направлениям:

Поддержка детских больниц и медицинских учреждений Реализация культурных инициатив с социальным месседжем Партнерства с другими благотворительными организациями Долгосрочные программы по укреплению украинского общества

В планах – расширение проектов в сфере здравоохранения, поддержка восстановления страны и внедрение системных подходов к благотворительности.

"Благотворительность не должна быть реакцией на кризис. Она должна стать системной частью обновления Украины", – заявил Андрей Матюха.

Биография: кем является Андрей Матюха

Андрей Матюха – украинский предприниматель, меценат и президент Фонда Андрея Матюхи. Его благотворительная деятельность охватывает сферы медицины, спорта, культуры и образования. Он развивает концепцию бизнеса, который не ограничивается донатами, а включает в себя системное участие в трансформации общества.