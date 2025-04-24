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Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

Современная Украина становится свидетелем того, как бизнес начинает активно приобщаться к решению общественно важных проблем. Один из ярких примеров – Фонд Андрея Матюхи. В последние месяцы организация поддержала ряд инициатив в сфере здравоохранения и культурной интеграции, проявив прагматический подход, акцент на результативности и символическом влиянии действий.

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Медицинские инновации: партнерство с "Охматдетом"

В апреле совместно с платформой Good Donations фонд Андрея Валерьевича Матюхи передал в "Охматдет" хирургическое оборудование Thompson для срочной хирургии. Общая стоимость проекта составила 2,22 млн грн. Это оборудование позволяет украинским врачам работать на уровне мировых стандартов.

Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

"Мы хотим, чтобы украинские дети лечились не хуже, чем в лучших клиниках мира. И мы сделаем для этого все возможное", – подчеркнул Андрей Матюха.

Преимущества системы Thompson:

  1. Максимальная визуализация операционной зоны
  2. Надежная фиксация инструментов с высокой точностью
  3. Уменьшение риска травмирования тканей
  4. Сокращение времени операции и анестезии
  5. Улучшение логистики работы в операционной
Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

По оценкам врачей, ежегодно более 300 операций будут проводиться с более высокой точностью и безопаснее.

Символическая сила культуры: проект ORIGAMI for UKRAINE

На фасаде Музея истории Киева появились 5000 бумажных птиц в рамках инсталляции ORIGAMI for UKRAINE – символа мира и поддержки. Инициатива имеет и благотворительное измерение: средства, собранные на выставке, пойдут на приобретение оборудования для киевского реабилитационного центра.

"Культура – это еще один уровень помощи. Именно такие проекты, как ORIGAMI for UKRAINE, вдохновляют и объединяют", – отметили в фонде.

Фонд Андрея Матюхи: где медицинская помощь встречается с культурой

Инсталляция стала результатом совместного творчества, к которому приобщились дети из Дворца молодежи, придавая проекту особую душевность. Сам Андрей Матюха подчеркнул: "Во время, когда страна борется за жизнь и свободу, такие символы, как птицы оригами, имеют огромное значение. Они не просто украшают – они говорят".

Проект также играет роль в международном культурном диалоге между Киевом и Брюсселем.

Основные направления работы и стратегия развития

Фонд реализует деятельность по нескольким приоритетным направлениям:

  1. Поддержка детских больниц и медицинских учреждений
  2. Реализация культурных инициатив с социальным месседжем
  3. Партнерства с другими благотворительными организациями
  4. Долгосрочные программы по укреплению украинского общества

В планах – расширение проектов в сфере здравоохранения, поддержка восстановления страны и внедрение системных подходов к благотворительности.

"Благотворительность не должна быть реакцией на кризис. Она должна стать системной частью обновления Украины", – заявил Андрей Матюха.

Биография: кем является Андрей Матюха

Андрей Матюха – украинский предприниматель, меценат и президент Фонда Андрея Матюхи. Его благотворительная деятельность охватывает сферы медицины, спорта, культуры и образования. Он развивает концепцию бизнеса, который не ограничивается донатами, а включает в себя системное участие в трансформации общества.