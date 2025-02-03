Февраль напомнит о зиме: чем удивит погода в Украине в понедельник

В понедельник, 3 февраля, погода в Украине будет облачной и со снегом. На дорогах местами – гололедица.

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На юге и юго-востоке выпадет умеренный мокрый снег и дождь, с налипанием мокрого снега. На остальной территории большинство населенных пунктов накроет небольшой снег. Соответствующим прогнозом поделился на своем сайте Укргидрометцентр.

Ветер в первый день новой недели будет преимущественно северо-западным, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от 0 до -5 мороза, в Карпатах от -4 до -9. На юге воздух прогреется больше, от -2 до +3 градусов ночью. Примерно такая же температура, как на юге в темное время суток, будет в остальных регионах страны днем.

На Киевщине и в Киеве облачно, с северо-западным ветром со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами в УкрГМЦ прогнозируют небольшой снегопад.

Температура по области ночью от 0 до -5, днем ​​от -2 до +3 градусов.

В городе Киев ночью от -1 до -3 мороза, днем ​​около 0.

Как ранее писал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, с понедельника, 3 февраля, в Украину вернется зимняя погода с морозами и снегом. В то же время сильных "минусов" пока не предвидится.

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