Фаршированные яйца в кляре с очень вкусной начинкой: рецепт закуски, которую стоит приготовить

Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно приготовить за 10 минут. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц в кляре с рыбно-сырной начинкой.

Ингредиенты:

6 яиц

Начинка:

70 г копченого лосося

желтки из вареных яиц

сливочный сыр "Филадельфия"

1 ст. л. майонеза

1 ч. л. дижонской горчицы

Кляр:

2 столовые ложки муки

яйцо сырое

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, почистите и разрежьте пополам.

2. Начинка: положите в блендер желток, горчицу, сыр, рыбу, майонез и перебейте.

3. Белки обмокните во взбитом яйце, после обваляйте в муке и обжарьте. Выложите на бумажное полотенце.

4. Нафаршируйте яйца, поставьте в холодильник на 20 минут и можно есть!

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