УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Фаршированные яйца в кляре с очень вкусной начинкой: рецепт закуски, которую стоит приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,1 т.
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно приготовить за 10 минут. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Видео дня
Как вкусно приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц в кляре с рыбно-сырной начинкой. 

Закуска для праздничного стола

Ингредиенты: 

  • 6 яиц

Начинка: 

  • 70 г копченого лосося
  • желтки из вареных яиц 
  • сливочный сыр "Филадельфия"
  • 1 ст. л. майонеза
  • 1 ч. л. дижонской горчицы

Кляр: 

  • 2 столовые ложки муки
  • яйцо сырое 
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Сварите яйца, почистите и разрежьте пополам. 

Яйца для блюда

2. Начинка: положите в блендер желток, горчицу, сыр, рыбу, майонез и перебейте. 

Жареные яйца в кляре

3. Белки обмокните во взбитом яйце, после обваляйте в муке и обжарьте. Выложите на бумажное полотенце. 

Начинка для блюда

4. Нафаршируйте яйца, поставьте в холодильник на 20 минут и можно есть! 

Готовые яйца

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: