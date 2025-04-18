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Фаршированные яйца в кляре с очень вкусной начинкой: рецепт закуски, которую стоит приготовить
Фаршированные яйца – одна из самых вкусных и бюджетных закусок, которую можно приготовить за 10 минут. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных яиц в кляре с рыбно-сырной начинкой.
Ингредиенты:
- 6 яиц
Начинка:
- 70 г копченого лосося
- желтки из вареных яиц
- сливочный сыр "Филадельфия"
- 1 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. дижонской горчицы
Кляр:
- 2 столовые ложки муки
- яйцо сырое
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, почистите и разрежьте пополам.
2. Начинка: положите в блендер желток, горчицу, сыр, рыбу, майонез и перебейте.
3. Белки обмокните во взбитом яйце, после обваляйте в муке и обжарьте. Выложите на бумажное полотенце.
4. Нафаршируйте яйца, поставьте в холодильник на 20 минут и можно есть!
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