Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Фаршированные яйца – одна из самых простых, быстрых и вкусных закусок. И плюс такого блюда в том, что готовить его можно с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц в панировке.

Ингредиенты:

желтки – 6 шт.

копченый лосось – 70 г,

сливочный крем-сыр – 2 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

дижонская горчица – 1 ч.л.

приправа к рыбе – по вкусу

Для панировки:

яйца – 1 шт.

мука – 2 ст.л.

панировка универсальная 1/2 ст.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Отваренные почищенные яйца аккуратно, чтобы не повредить белок, разрезать пополам на 2 "лодочки". Вытащить желтки.

2. В чашу блендера выложить желтки, лосось, крем-сыр, майонез, горчицу, специи и взбить до однородной пасты.

3. Подготовить панировку. В одной мисочке взбить яйцо, во вторую выложить муку, в третью – панировочные сухари.

4. Половинки яиц обкатывать сначала в муке, далее в яйце, и в сухарях. Жарить на разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира, начинить рыбной пастой из лосося и украсить по желанию.

