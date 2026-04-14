Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски
Фаршированные яйца – одна из самых простых, быстрых и вкусных закусок. И плюс такого блюда в том, что готовить его можно с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц в панировке.
Ингредиенты:
- желтки – 6 шт.
- копченый лосось – 70 г,
- сливочный крем-сыр – 2 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- приправа к рыбе – по вкусу
Для панировки:
- яйца – 1 шт.
- мука – 2 ст.л.
- панировка универсальная 1/2 ст.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Отваренные почищенные яйца аккуратно, чтобы не повредить белок, разрезать пополам на 2 "лодочки". Вытащить желтки.
2. В чашу блендера выложить желтки, лосось, крем-сыр, майонез, горчицу, специи и взбить до однородной пасты.
3. Подготовить панировку. В одной мисочке взбить яйцо, во вторую выложить муку, в третью – панировочные сухари.
4. Половинки яиц обкатывать сначала в муке, далее в яйце, и в сухарях. Жарить на разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира, начинить рыбной пастой из лосося и украсить по желанию.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: