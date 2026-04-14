Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Рецепт фаршированных яиц

Фаршированные яйца – одна из самых простых, быстрых и вкусных закусок. И плюс такого блюда в том, что готовить его можно с разными начинками.

Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц в панировке. 

Ингредиенты: 

  • желтки – 6 шт.
  • копченый лосось – 70 г,
  • сливочный крем-сыр – 2 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • приправа к рыбе – по вкусу

Для панировки:

  • яйца – 1 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • панировка универсальная 1/2 ст.
  • масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Отваренные почищенные яйца аккуратно, чтобы не повредить белок, разрезать пополам на 2 "лодочки". Вытащить желтки.

2. В чашу блендера выложить желтки, лосось, крем-сыр, майонез, горчицу, специи и взбить до однородной пасты.

Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

3. Подготовить панировку. В одной мисочке взбить яйцо, во вторую выложить муку, в третью – панировочные сухари.

Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

4. Половинки яиц обкатывать сначала в муке, далее в яйце, и в сухарях. Жарить на разогретом масле на среднем огне до золотисто-коричневого цвета с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать остатки жира, начинить рыбной пастой из лосося и украсить по желанию. 

Фаршированные яйца в кляре и с очень вкусной начинкой: делимся рецептом бюджетной закуски

