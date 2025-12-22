В последнее время против владельцев компании распространяются различные фейки в СМИ и телеграмм-каналах. Это информационное давление является целенаправленными действиями конкурентов.

Отдельные игроки рынка пытаются устранить фарм компанию как сильного конкурента. Ведь "Здоровье" демонстрирует стабильное развитие, инвестирует в модернизацию производства, расширяет рынки сбыта, ведет социально-ответственную деятельность и помогает ВСУ.

Компания "Здоровье" из прифронтового Харькова, и несмотря на постоянные обстрелы города и миллионные убытки из-за разрушения складов дистрибьюторов, производство лекарств не останавливалось с первых дней полномасштабного вторжения.

Ранее суды уже признавали распространенные фейки о "Здоровье" недостоверными и обязывали СМИ публично опровергать такие публикации.

На этот раз будет то же самое.