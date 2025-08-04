'Этот товар мог бы покупать герой': Varus присоединился к кампании Still in captivity

Сеть супермаркетов VARUS присоединилась к всеукраинской адвокационной кампании в поддержку освобождения военнопленных Still in Captivity, организованной ОО "Сердце Азовстали". В супермаркетах рядом с ценниками появились необычные сообщения. Они не рекламируют скидки, не предлагают акции. Вместо этого они напоминают: "Этот товар мог бы покупать герой, но он до сих пор в плену". Тематические напоминания с короткими текстами и QR-кодами, которые ведут на страницу с реальными историями защитников, прошедших плен.

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Эта инициатива напоминает об украинских военных, которые уже более трех лет находятся в российском плену. Ее цель – чтобы тема пленных оставалась в публичном пространстве. Ведь более двух тысяч защитников и защитниц, которые держали оборону Мариуполя в течение 86 дней, до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях – без связи с семьями, без базовых прав, под постоянным давлением.

"Мы ежедневно покупаем привычные вещи и продукты – кофе, хлеб, бытовые товары. Но те, кто защищали наше право на эту жизнь, до сих пор лишен даже элементарного. Мы не имеем права о них забыть. Это наш общий долг – держать эту тему живой и делать все возможное, чтобы наши защитники и защитницы вернулись домой", – комментирует Анна Луганская, маркетинг-директор сети VARUS.

Акция Still in captivity стартовала в мае – к третьей годовщине завершения обороны Мариуполя. К кампании уже присоединились десятки украинских брендов, объединенных под лозунгом FreeMariupolDefenders. Ее сообщения размещают в кафе, кинотеатрах, на заправках и в магазинах. "Акция Still in captivity продолжается. И важно, что к ней присоединяется все больше социально ответственных бизнесов. Помнить о пленных и продолжать бороться за их освобождение – это самое малое, что мы сейчас можем делать, чтобы отблагодарить наших героев за защиту нашей независимости", – отметила директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

На сайте Still in Captivity собраны реальные свидетельства тех, кто вышел из плена, о военных преступлениях, не имеющих срока давности. Также на платформе можно узнать, как сделать свой вклад и присоединиться к кампании. Один из способов – поддержать кампанию Still in Captivity в соцсетях, чтобы голос наших военнопленных звучал еще громче. Для этого ставьте хэштеги #StillinCaptivity и #FreeMariupolDefenders.