'Это слова, которые должны быть сохранены для будущего': экспертное жюри объявит победителей конкурса эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Бахмут, Винница, Николаев, Черновцы – участники из всех регионов Украины и из-за рубежа присоединились к Всеукраинскому конкурсу эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи" от Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Далее начнется самый ответственный этап: к чтению и оценке произведений приступит экспертное жюри – известные писательницы Таис Золотковская и Наталья Мисюк.

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Таис Золотковская – автор 13 книг, преподаватель творческого письма, основательница художественной резиденции "Дом Автора" на острове Закинтос (Греция) и литературного сообщества "Клуб Анонимных Авторов". Уже более десяти лет она работает с текстами и поддерживает авторов в собственных поисках голоса и формы.

"Участники конкурса эссе отважные и откровенные. Они рассказывают свои истории, как есть. Это те слова, которые должны быть сохранены для будущего, чтобы помнить. Этот конкурс важная возможность поделиться тем, через что вы прошли", – отмечает Таис.

Наталья Мисюк, крымка, соискательница стипендии президента Украины для молодых писателей. Автор известного проекта "Давай займемся текстом", который влюбляет в украинский язык.

"Написание текстов – это терапия для души. Это общение. Возможность разобраться в своих воспоминаниях, ощущениях и мыслях. И также это возможность нарисовать проект счастливого и мирного будущего, которое хочется строить и в котором хочется жить. Когда знаешь, где ты хочешь оказаться, то дорога обязательно находится", – говорит Наталья.

Имена победителей объявят 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных". Победители Всеукраинского конкурса эссе получат:

– І место: диплом победителя/победительницы, подарок – планшет (2 участника);

– ІІ место: диплом победителя/победительницы, подарок – мобильный телефон (2 участника);

– III место: диплом победителя/победительницы, подарок – наушники и блютуз-колонка (2 участника); – 10 участников с лучшими работами среди финалистов получат поощрительные призы – беспроводные компьютерные мыши.

Авторы лучших работ среди учителей (3 участника) получат электронные книги (ридеры).

Самый активный преподаватель (1 участник), который способствовал организации процесса написания эссе, получит подарок от организатора конкурса.

Также для всех участников и финалистов Всеукраинского конкурса эссе предусмотрены дипломы в электронном формате.

Лучшие работы также станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является крупнейшим в мире архивом историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Конкурс эссе от Музея "Голоса Мирных" проходит уже в пятый раз.

Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины.