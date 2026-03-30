'Это реальность, которую важно сохранить': Гераскевич презентует 'Шлем памяти' в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве в апреле 2026 года в Музее "Голоса Мирных" представят "Шлем памяти" Владислава Гераскевича. Публике покажут как оригинальный шлем, так и его художественное продолжение. Его создала украинская художница Ирина Проць по идее спортсмена Владислава Гераскевича. Она заключается в том, чтобы продолжить историю "Шлема памяти", с которым украинский скелетонист поехал на Зимние Олимпийские игры 2026 года. Он превратился в способ почтить память украинских спортсменов, убитых Россией во время войны и вызвал международный резонанс и стал известным на весь мир.

Видео дня

На новом шлеме Ирина изобразила 22 спортсменов из Мариуполя, среди которых – 8 детей-спортсменов. Это те, чьи жизни оборвала война, но чьи имена и достижения должны быть сохранены в памяти.

"Продолжаем рисовать серию шлемов памяти. На этот раз это память о спортсменах, которые проживали в Мариуполе. Это не мифы, не фантазии – это реальность, которую пережили люди. И сохранить ее для будущего – чрезвычайно важно", – отметила Ирина Проць.

Презентация "Шлема памяти" и его продолжения состоится в пространстве Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова в апреле 2026 года, дата будет объявлена дополнительно. Пространство находится на первом этаже Музея истории города Киева по адресу Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7, работает со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00. Следите за обновлениями на сайте.

Шлем, посвященный погибшим спортсменам-мариупольцам, останется в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и станет важным элементом его экспозиции, где хранится ряд уникальных экспонатов и истории людей, пострадавших от войны России против Украины.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей о российско-украинской войне.